Tres mujeres que se desempeñaban como mucamas en un hotel de la ciudad denunciaron que hace más de tres meses no cobran su salario. Aseguraron que “nadie nos escucha” y trasladaron el reclamo a su gremio, al Ministerio de Trabajo y hasta el Municipio. “Tenemos alquiler, tenemos todo y estamos en la deriva total” dijo Silvana, una de las trabajadoras.

De marzo que no cobran su sueldo: “Nos dejaron desamparadas”

En tiempos tumultuosos para Olavarría con el brote del coronavirus y el regreso a la Fase 1, tres mujeres que se desempeñaban como mucamas en el “Hotel Olavarría” denunciaron en Infoeme que no perciben su salario desde hace 3 meses y se encuentran en una aguda situación económica. “Desde marzo que no cobramos un peso” dijeron.

Desde hace varias semanas hubo intercambio de telegramas, la intervención del Ministerio de Trabajo, y el regreso a la Fase 1 demoró todo. Pero las tres mujeres siguen sin cobrar. En representación de las empleadas, Silvana Castañola dialogó con este medio.

“Fuimos al Ministerio de Trabajo, tenemos una abogada particular que envió telegramas, ellos negaron todo, niegan que tenemos una parte del salario en negro” indicó en primera instancia, dejando en claro que ni siquiera habrían cobrado el salario en blanco.

Señaló que hicieron público el caso dado que “nadie nos escucha: fuimos al sindicato, fuimos al Ministerio de Trabajo, fuimos hasta la Municipalidad y nada”.

El Municipio derivó la problemática al Ministerio de Trabajo dado que “no tiene injerencia” en palabras de Castañola. “Iban a pedir una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo y justo pasó todo esto” afirmó, en torno al cierre de entidades por el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Comentó, además que “trabajé 7 años, mi compañera 4, y mi otra compañera 3” y que producto de este cese de pagos “nos dejaron desamparadas totalmente”.

Detalló que cobra “una parte en blanco y otra en negro”, y que aún en esta situación, indicaron que ni siquiera cobraron lo que correspondía en blanco. “Creíamos que íbamos a cobrar gracias al ATP brindado por el gobierno pero no, tampoco. Nos dijeron que no fue aprobado, no sé cuántas cosas más”.

Entre las tantas acciones realizadas “fuimos a hablar directamente con el dueño y nos dijo que no tenía plata y no nos iba a pagar” dejando a estas tres trabajadoras en una situación de aguda incertidumbre, dado que son jefas de hogar.

“Mi marido es albañil, el de mi otra compañera también. Ellos si no pueden trabajar estamos en la nada. Tenemos alquiler, tenemos todo y estamos en la deriva total” cerró Castañola manifestando preocupación de cara al futuro.