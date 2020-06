Carlos Tévez fue a jugar al golf a Tandil y no pudo ingresar

En la jornada de este martes una curiosa situación se dio en uno de los ingresos a Tandil: el futbolista de Boca Carlos Téves quiso ir a la vecina ciudad a jugar al golf, pero los inspectores de tránsito no lo dejaron pasar.

Según explicó el director de Control Vehícular, Walter Villarruel, se indicó que hubo un “malentendido” y que el futbolista comprendió y no insistió con el ingreso.

Villarruel señaló que Tévez “llegó a Tandil para ver si podía jugar al golf, pero no pudo entrar. Yo no estaba en el puesto, pero la inspectora me lo pasó al teléfono y charló directamente conmigo. Él creía que como Tandil estaba en fase 5 y se habían habilitado los deportes podía pasar”.

Si bien los deportes de este tipo están habilitados en Tandil, sólo pueden practicarlo los residentes del Partido, por lo cual no podía ingresar. “Él fue muy amable y lo entendió” señaló el funcionario municipal.

“Él tenía un permiso de circulación de los que se solicitan en la aplicación CuidAR, tengo entendido que venía de un campo cerca de Maipú, no estaba en Buenos Aires”, detalló el director de tránsito.

Además, indicó que tras la respuesta adversa Tévez “no tuvo ningún inconveniente en retirarse. Fue muy amable, dijo que cuando se termine todo iba a venir. Más allá de la figura que es, como persona entendió y se volvió”, agregó. “Por suerte pudimos actuar y se solucionó la situación”, cerró.