Daniel Gollán: “En Olavarría se abrieron demasiado las compuertas”

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, brindó este lunes una entrevista radial al programa “De Acá en Más” que conduce la periodista María O'Donnell y se emite por Metro 95.1 donde en un fragmento de la charla se refirió a la situación de Olavarría.

En un marco general, manifestó que "el escenario es que no tenemos la misma cuarentena que hace dos meses en la Provincia o en el AMBA. Se han ido flexibilizando y agregando actividades, en eso que señalamos como abrir un poco las compuertas para que pueda fluir la actividad económica un poquito más y ver que está sucediendo”.

Dentro de ese contexto se refirió a la situación puntual en Olavarría: “Fíjense lo que nos está pasando. En Olavarría se abrieron demasiado las compuertas. Hoy tenemos 33 casos, no se sabe cuántos más habrá y hubo que cerrar todo. Y así va a ser siempre. Abrir un poco, ver qué pasa, si hay un brote, cerrar, tratar de bloquear ese brote y si volvemos a una fase con menos casos o no tenemos casos durante tanto tiempo volvemos a abrir un poco más. Lamentablemente en todo el mundo es así, no es acá solamente. Hay una visión de la gente que se ha regularizado todo en todo el mundo y no es así” explicó.

Respecto al escenario general en la Provincia, el funcionario manifestó: “Tenemos que ver como las nuevas medidas impactan en el virus en estos 14 días. Hasta ahora lo que vimos con las medidas anteriores es que se cuadriplicó o quintuplicó la cantidad de casos respecto a la cuarentena dura. Hay que ver qué pasa con estas medidas” dijo.

Este lunes arribará a Olavarría, el viceministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak.