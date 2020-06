“Los que dicen que nos apuramos son funerarios”

El ministro de Salud Ginés González García defendió la decisión de aplicar la cuarentena obligatoria desde fines de marzo y señaló que los que buscan flexibilizar las restricciones de forma total son “funerarios”.

Textual, indicó que “Los que dicen que nos apuramos no sé qué quieren, son funerarios. Es cierto que empezamos mucho antes que otros países, pero a todos les fue mal. No entiendo cuál es la discusión”.

“Creo que la cuarentena ha tenido un resultado espectacular y no es solo mi opinión: son los números. A veces la gente no valora lo que no sucedió. Las curvas iniciales daban una cantidad de muertos e internados que no se ha dado”, agregó González García.

Asimismo, agregó que “en gran parte del país se ha logrado, prácticamente, que existan muy pocos casos aislados y en general son cuestiones focales o viajeros”. Y añadió: “Claramente, en el conurbano y Capital hay circulación viral y hay que exponer al mínimo a la gente. A nadie le gusta seguir como estamos, a todos nos pasa. Se busca atemperar un poco eso”.

Además, indicó que gracias al aislamiento “nunca hemos llegado a la época de la gripe con tanta gente vacunada; y también es cierto que todas las medidas de prevención sirven para todas las otras enfermedades que se transmiten por vía respiratoria”, dijo el ministro.

Por otra parte, explicó que la curva de contagios “no es una curva matemática; tiene que ver con lo que uno hace o deja de hacer”, por lo que los resultados se van tratando de controlar con las medidas sanitarias que se tomen en el presente.

En cuanto a las proyecciones sobre cuándo se daría el pico de casos de contagio por Covid-19, dijo que probablemente se dé a fines de junio, pero en el caso de que los contagios se controlen.