Nuevo intento de “cuento del tío” en Olavarría

Las excusas se repiten y las alertas muchas veces no alcanzan. En esta oportunidad, la intervención del nieto de una mujer de 85 años, cerró la posibilidad a un nuevo “cuento del tío” en la ciudad.

Este viernes, cerca del mediodía, una mujer recibió un llamado a su teléfono fijo. Según relató el nieto a Infoeme “mi abuela atendió el teléfono y como no entendía muy bien lo que le decían, me lo pasó a mi. Ella no está bien de salud y yo la estoy acompañando”.

“Una persona se presentó como un tal Luis Ángel Galli, personal de Anses. Me pasó el número y dirección de donde esta llamando”, relató. El motivo de la comunicación era el pago de 240 mil pesos “que mi abuela tenía a favor a raíz de la Ley de Reparación Histórica, por malas liquidaciones que le habían hecho en otro momento”.

Además, el supuesto empleado de Anses “nos dijo que íbamos a tener que dirigirnos a un cajero para hacer efectivo el trámite”. En ese momento, “le dije que nos íbamos a contactar con la abogada de mi abuela y que nos vuelva a llamar en 10 minutos. Pensé que no iba a volver a llamar, pero a los pocos segundos se volvió a comunicar para informarnos que la gestión vencía hoy. Ahí no seguí más con el 'acting' y le corté”.

La intención de esta persona fue alertar a la comunidad, una vez más, sobre este tipo de llamadas telefónicas que tienen como objetivo estafar a las personas.

Es importante recordar las recomendaciones realizadas para evitar este tipo de engaños. Así por ejemplo, desde la Fiscalía General del Departamento Judicial de Azul se ha señalado en otras oportunidades que “las entidades oficiales nunca te piden tus claves o datos de tus cuentas o tarjetas, ni por mail ni por teléfono”.

Por otra parte, se solicitó que “no le des nunca tus claves a un tercero o desconocido. Ante la duda, desconfiá, pedile al que te llama que se identifique, después corta y llama directamente a la entidad”, se añadió a medida que se tomaba como ejemplo Anses y la línea directa 130, uno de los engaños más frecuentes con la coartada del Ingreso Familiar de Emergencia o la Ley de Reparación Histórica.