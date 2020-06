Galli en conferencia: "Probablemente hoy tengamos nuevos casos en Olavarría"

A última hora de este jueves, desde el Municipio de Olavarría confirmaron cuatro nuevos casos activos de Covid-19 y a raíz de esto, desde la comuna programaron una conferencia de prensa para brindar mayores precisiones. Fue encabezada por el Intendente Ezequiel Galli, el Secretario de Gobierno, Hilario Galli, y el Secretario de Salud Municipal, Germán Caputo.

"Queremos llevar tranquilidad a la ciudadanía de la situación de Olavarría sobre los últimos confirmados" comenzó manifestando el jefe comunal al momento que hizo referencia a los trabajadores que dieron positivo: "de los tres, dos son de San Nicolás, y el restante es de Villa Constitución. Ya me contacté con los municipios y están al tanto de todo, incluso iniciarán los aislamientos preventivos que sean necesarios". Con respecto a la mujer de edad avanzada que ingresó al nosocomio con neumonía, detalló que "se encuentra internada y lógicamente, como en todos los casos, buscamos los nexos epidemiológico para saber desde dónde vino el virus. Solamente hay dos Covid positivos asistidos en el Hospital".

El resto de las personas hisopadas que dieron negativo están en el hotel y volverán a San Nicolás

"Olavarría es una especie de 'caza de brujas'" dijo el jefe comunal ante la cantidad de rumores y versiones que circulan por redes sociales y mensajería instantánea, que no dejan más que pánico en la población. "Estamos ante una pandemia, un virus llegó hace tres meses al país y hace poco a Olavarría. A la situación la estábamos esperando, no entremos en pánico por favor, pareciera que Olavarría es Kosovo, tranquilos porque hay un sistema de salud preparado, capacitado para esto, les pedimos paciencia y tranquilidad".

Probablemente hoy tengamos nuevos casos en Olavarría, es algo que va a pasar

El siguiente orador fue el Secretario de Salud, coincidió con que "los casos están apareciendo" pero también "estamos testeando mucho más, al momento van 196 casos sospechosos y 130 casos preventivos. Es decir, que comparado con otras ciudades, triplicamoslos los testeos".

Una de las preguntas más repetida rondó en cómo contrajeron el virus las personas de nuestra Ciudad y Caputo explicó que "se están haciendo la línea de tiempo o flujograma para ver los nexos. De los hisopados que vamos haciendo tendremos algunos resultados hoy para darnos idea de la línea de tiempo. Nuestra ciudad tiene una comunión muy grande con CABA y AMBA. zonas con gran cantidad de casos, y era totalmente normal que esto pasara acá".

Es un poco el principio del fin, esto tenía que pasar y teníamos que actuar

El funcionario continuó explicando el seguimiento: "Se hace una línea de tiempo y contactos, como un árbol con distintas ramas y de acuerdo a las ramas se va hisopando a personas estratégicas. Los que dan negativos vamos eliminando las ramas, eso lleva tiempo y logística, en realidad no hay que enloquecerse, hay que esperar. Si necesitamos hisopar lo llamaremos y lo aislaremos también. Hay toda una estrategia epidemiológica compleja".

Luego, y con respecto a la posibilidad de volver a la fase anterior, Galli -que volvió a tomar la palabra- indicó: "Hoy estamos buscando controlar la situación que en principio no se ve compleja aunque como cambia día a día no sabemos, es dinámico. En los hoteles seremos estrictos y no permitiremos que vengan a trabajar empresas de otros lugares de la Ciudad. Si las empresas necesitan mano de obra que contraten local si no hay nadie capacitado que no lo hagan porque estamos ante una pandemia".

La gente que vino a trabajar, vino a trabajar en la parada del horno de Loma Negra no a L'Amalí 2

Caputo fue consultado por el factor ocupacional del sistema de salud y aclaró: "En la primera conferencia que hicimos, cuando se declaró la pandemia, hablamos de fases y de eso dependía la ocupación hospitalaria. Hoy por hoy los números son bajos y también con respecto al 2019. Hoy por hoy en la sala Covid tenemos un internado y en Terapia uno o dos. Esperábamos este aumento de los casos y el sistema de salud está preparado".

Para Galli la posibilidad de crear un centro sanitario para los transportes que ingrese de otros lugares "es prácticamente imposible". "Con la cantidad de camiones que vienen a diario, que son unos 700, por eso apelamos a los protocolos que llevan adelante las empresas que reciben las mercaderías. No podemos llevarlo adelante porque no tenemos la capacidad logística".

Volvió a tomar la palabra Caputo y habló de los rumores del freno de algunas actividades en una clínica privada local: "están recibiendo pocos pacientes con síntomas respiratorios, los absorbemos nosotros pero sí siguen programan las cirugías, por ejemplo".

Ya al finalizar, Galli criticó a la estrategia de liberar Municipios que planteó el gobernador bonaerense Axel Kicillof y dijo que "no fue muy clara para mí, parece que lo plantearon para no abrir en definitiva. La tenemos que respetar porque es una decisión del gobernador".