Descontento por las demoras en el pago de horas adicionales a la policía

La situación no es nueva y en ello radica precisamente el hartazgo. La deuda se remonta a los primeros meses del año y ahora la atención se focaliza sobre provincia, donde estarían parte de los fondos en cuestión.

“Son más de tres meses que se viene trabajando gratis”, fue una de las distintas quejas y voces recibidas por Infoeme acerca de la preocupante situación que se encuentran atravesando un importante número de agentes policiales de la ciudad. Se trata de aquellos que cumplen tareas adicionales de seguridad.

La situación lejos está de ser una novedad y quizás en ello radique el hartazgo y la preocupación que alcanza a distintas esferas, ya que también existe la preocupación real de que algunas tareas preventivas puedan verse afectadas debido a las deudas que se remontan desde los primeros meses del presente año.

“No es solo el servicio, es el gasto que seguís generando. No solo que no lo cubrís, es todo gasto que no lo solventas”, siguió la queja a medida que se ejemplificaba que en muchos casos los agentes perciben más de Pol.Ad (la manera en la que se denomina las horas adicionales) que de sueldo básico.

Según coincidieron las fuentes consultadas la deuda viene desde febrero, mes que hace ya varias semanas que fue depositado desde el Ejecutivo local pero que aún no llegó a las cuentas de los agentes de seguridad. Vale destacar que ese monto primero es girado a Provincia, más precisamente al Ministerio de Seguridad, que es el que realiza el posterior depósito a los policías.

La incertidumbre ahora gira en torno a qué responde esa demora y por cuando tiempo más se extenderá la misma, sumado a cuándo se llevarán a cabo los depósitos de los siguientes meses que también se adeudan. Por el momento los agentes siguen trabajando y anotándose para seguir llevando a cabo estas tareas, pero el temor es que comiencen las bajas si la situación se sigue prolongando.