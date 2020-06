Horas decisivas para la nueva extensión de la cuarentena

El domingo termina la anterior extensión de la cuarentena y se espera que el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, anuncie entre el viernes y el sábado cómo continuará la nueva fase del aislamiento iniciado el 20 de marzo.

La pandemia de coronavirus tiene como foco principal de contagios la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y las capitales de las provincias de Chaco y Córdoba. Para definir los detalles y avanzar en los próximos anuncios del confinamiento, el Mandatario mantendrá reuniones por separado con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Días antes, Fernández dejó en claro que "estamos haciendo nuestro propio protocolo porque no hay antecedentes; los de los países cercanos, que no voy a mencionar, no son buenos antecedentes a seguir".

En este contexto, se presentan nuevos desafíos para el Gobierno: por un lado, el desgaste de una medida que cumplirá esta semana los 80 días y por el otro el consenso entre las administraciones nacional, porteño y provincial parece definitivamente quebrado.

