Olavarria pasa a Fase 4

En la conferencia de prensa realizada en la noche de este sábado, el intendente Ezequiel Galli junto con el Secretario de Gobierno, Hilario Galli, y el Secretario de Salud Municipal, Germán Caputo, confirmó que la ciudad pasa a Fase 4.



Anunció el reporte diario, informando que el día de hoy se hicieron 16 testeos de los cuales solo dos dieron negativo y a su vez 5 personas fueron dadas de alta, y afirmando que alguna manera podemos festejar que

“Tenemos más casos curados que activos”.



El jefe comunal felicitó el trabajo realizado por el personal de Salud de la ciudad, tratando de llevar tranquilidad a la ciudadanía, también afirmando que la “situación está relativamente controlada”, debido a que los todos los casos nuevos tienen nexo epidemiológico con los primeros casos.

Indicó el trabajo en conjunto con la provincia para poder lograr con prosperidad el ejecutamiento de la Fase 4 lo que implicaría una “rehabilitación de actividades que estaban suspendidas.



Otra de las novedades, debido a la gran preocupación del Servicio de Pediatría del Hospital por los numerosos cuadros de angustia, pánico y depresión en lo mas pequeños a causa del aislamiento, es la habilitación de la salidas recreativa dentro de los 500 metros del domicilio, entre el horario de las 13 y las 17hs sin número de DNI, con la gran diferencia que se van a poder realizar durante toda la semana, dado que mediante el estudio de los nexos epidemiológicos se puede saber que “no se han dado contagios en las salidas recreativas”.

“El virus no tiene una gran afección en la salud de los pacientes” comunicó el funcionario, puesto que la “La gran mayoría ha transcurrido la enfermedad con una internación domiciliaria”.

El siguiente orador fue el Secretario de Salud, Germán Caputo, quien explicó cuándo se considera un caso curado, afirmando que el protocolo de Nación y Provincia indica que el paciente asintomático que no es personal esencial, a los 10 días, puede ser dado de alta. En el caso de los contagiados que son personal esencial, aunque fueran asintomáticos, deben también someterse a los dos test de PCR y hasta que estos no den negativo, no se puede dar el alta.

Indicó también que los pacientes que estuvieron internados deben pasar los 14 días de aislamiento, y que recién luego de las 72hs sin síntomas, se realizan dos PCR con un intervalo de 24hs y ambos deben dar negativo.



Finalmente, el jefe comunal retomó la palabra señalando el inconveniente con los Municipios que no permiten entrar a los trabajadores de Olavarría calificando a estas decisiones como “inconstitucionales” y “discriminatorias”, teniendo en cuenta que en la ciudad entran personas provenientes de AMBA sin ningún tipo de restricción.