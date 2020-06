El Municipio detalló los criterios para el alta médica de pacientes positivos de COVID-19

En el mediodía de este martes el intendente Ezequiel Galli respondió a través de la red social Twitter la pregunta de una usuaria para conocer cuál era el criterio para dar de alta a personas que dieron positivo de coronavirus.

“Hay distintos criterios Juli. En algunos lugares a los 10 días sin hisopado se da el alta. En otros, a los 14 sin hisopado se da alta. Nosotros a los 14 damos alta, salvo personal de salud, penitenciarios y/o de geriátricos que si se hisopan”, fue lo que explicó el intendente de nuestra ciudad.

En horas de la tarde, el Municipio envió un informe detallando quiénes presentan la necesidad de PCR negativa para el alta.

En principio indicaron que “Olavarría adapta las medidas y los protocolos diseñados por el Ministerio de Salud de la Provincia y la Nación a la situación local, a fin de fortalecer la prevención, favorecer la detección temprana y el tratamiento de los pacientes con casos sospechosos o confirmados de Covid-19”.

En ese sentido, el seguimiento de aquellos pacientes confirmados de Covid-19 se divide en tres grandes grupos: paciente con criterios clínicos de internación, pacientes ambulatorios no esenciales y pacientes ambulatorios esenciales (pacientes ambulatorios son quienes poseen las condiciones para aislarse en sus hogares).

“La evaluación del alta del aislamiento de los casos confirmados de Covid-19 ha tenido, de parte de la OMS y los Ministerios de Salud de Nación y Provincia, modificaciones con respecto a meses anteriores debido a la variabilidad epidemiológica de la pandemia y las diferentes recomendaciones de los especialistas”, indicaron.

Ante esta situación detallaron que los pacientes que presentan la necesidad de PCR negativa para el alta son:

-Todos los pacientes con Covid-19 positivo que fueran internados por criterios clínicos con dos muestras negativas, separadas por igual o más de 24 horas.

-Todo personal esencial que estuviere en aislamiento ambulatorio. Son considerados en este rango personal de salud, de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, personas que brinden asistencia a personas mayores, los/as trabajadores/as de penitenciarías, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños.

-Algunos pacientes sintomáticos presentan una carga viral muy alta del virus al momento de la detección de la enfermedad positiva. En estos casos, también requieren la realización de un test de PCR negativa para el alta médica, luego de los 14 días tras la primera toma de muestra y 72 horas sin presentar síntomas.

Por último, indicaron que no tienen necesidad de realizarse la prueba para el alta, aquellos pacientes ambulatorios no esenciales. Sí deben realizar el aislamiento por 14 días (Provincia establece 10 días) luego de la primera toma de muestra y no presentar síntomas en las 72 horas previas al alta.