Kreplak: "Hay que cerrar todo y volver a Fase 1"

Hace varias semanas que Nicolás Kreplak, Viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, hace énfasis en endurecer la cuarentena para de esa forma evitar que se genere un colapso en los hospitales bonaerenses a causa del gran número de casos de Coronavirus.

En ese sentido, el funcionario, se refirió al avance de la pandemia en el AMBA y sostuvo que "si no hacemos nada para evitar los contagios, en 30 días colapsa el sistema de salud provincial" al tiempo que aseguró que "no alcanza con controlar el transporte público".

La ocupación de camas de terapia intensiva en el área metropolitana asciende a un 55 o 60%

Siguiendo con el foco puesto en el área metropolitana, destacó que el ascenso "es sostenido desde hace bastante tiempo". "No puedo habar de Ciudad y Provincia. Es impensable pensar el Conurbano sin la Ciudad de Buenos Aires. Cuando se dispararon los casos en la Villa 31, nosotros empezamos a decir que había que bajar la circulación en el AMBA para no llevar y traer casos. Yo no pienso que haya más casos en Provincia que en Ciudad porque es el mismo conglomerado urbano".

Por último, el Viceministro subrayó que "la pandemia en nuestro continente todavía no pasó, estamos todavía en la parte de ascenso por eso hay que entender que hay que tomar medidas para reducir los casos, porque lo que estamos viendo ahora es el pico y sino el pico sería más alto y estaríamos saturando el sistema de salud".