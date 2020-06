Azuleña que trabajaba en Olavarría y contrajo Covid: "Mi miedo era contagiar sin saber que estaba enferma"

Hace algunos días, el Municipio de Azul confirmó que una médica oriunda de la vecina ciudad y que trabajaba en Olavarría arrojó resultado positivo para Covid-19. En las últimas horas, la profesional de la salud brindó una entrevista al diario El Tiempo y habló sobre los miedos que nacieron luego de conocer el resultado del hisopado, destacó la importancia de las medidas preventivas y su seguimiento médico. La mujer actualmente está aislada en su casa y con síntomas leves.

"Físicamente estoy bien", comenzó diciendo la profesional al tiempo que destacó que está recuperando de a poco el olfato, que es el único síntoma que tuvo. "Con ese tema estoy bastante mejor. Estaba más que nada preocupada por mi familia, por mis dos hijos -que son muy chiquitos- y por mi marido. Obviamente que también por la gente con la que pude haber estado en contacto sin saber que estaba enferma".

Seguidamente Laprida confirmó en diálogo con el Diario que no se sorprendió cuando el hisopado que le realizaron dio positivo. "Llama mucho la atención la pérdida del olfato. La gente me pregunta cómo me di cuenta y es imposible no darte cuenta. Es muy raro", aseveró.

Haciendo énfasis en el contagio, contó que "tengo contactos entre mis compañeros de trabajo en Olavarría que son positivos. Quiero dejar en claro que en el consultorio privado en el que nos desempeñamos estamos muy cuidados: todos tenemos nuestros equipos de protección personal, los higienizamos como corresponde, contamos con muchísimos productos de limpieza para ellos. Pero la realidad es que trabajando cuatro ó seis horas en un mismo lugar quizás te sacás el barbijo para tomar agua o para comer algo".

Conversando entre las médicas no encontramos muchas opciones para el contagio

Más adelante fue consultado por su mayor temor frente a este escenario y expresó que "el único miedo que tuve se relaciona con que le pase algo a un ser querido; o que sin saberlo haya contagiado a alguien que le vaya mal con esta enfermedad. Creo que es el miedo que tienen todos".

Lo último a lo que refirió fue a la estigmatización de la que han sido víctimas muchos de los pacientes que han dado positivos de Covid-19. "Personalmente, nadie me dijo nada de esas características, pero sí se pueden leer comentarios en las redes sociales, que no sé si fueron puntualmente para mí. Fue por eso que me pareció que iba a traer tranquilidad si yo -en primera persona- podía contar mi experiencia, lo que había vivido, para tratar de evitar que la gente empiece a señalar con el dedo".

"El problema es que si la gente tiene síntomas y no habla por temor a ser estigmatizada no se corta la cadena de contagios. La persona que no habla y que tiene miedo de avisar que tiene síntomas, es la que al final termina contagiando a más personas, sin querer hacerlo, sólo por miedo", destacó al finalizar.

