“Postergamos el envío de la Ley por la urgencia que tenemos”

El Presidente Alberto Fernández hizo referencia al proyecto de Ley del Aborto que tendrá una demora en su presentación por el contexto de la pandemia. “No he abdicado en mandar la Ley de Aborto, en absoluto” indicó.

En la jornada de este viernes, y en el marco de una importante entrevista realizada por once periodistas en Radio Nacional, el presidente Alberto Fernández hizo referencia a la demora en el Proyecto de Ley por la despenalización del aborto, que aún no fue presentado en el Congreso. Admitió que hubo una postergación pero que se presentará cuando finalice la pandemia por COVID-19.

Indicó que, justamente, “la pandemia nos puso ante una emergencia que nos obligó a alterar las prioridades, pero siguen siendo las mismas”.

Textual, señaló que “no he abdicado en mandar la Ley de aborto, en absoluto, simplemente postergamos el envío por la urgencia que hoy tenemos”, sentenció Fernández y explicó que considera la ley del aborto legal, seguro y gratuito como “un tema pendiente en la Argentina y no lo he dejado de lado como algo importante a resolver”.

En este sentido, indicó que pasada la pandemia, “hay que seguir trabajando para mejorar las condiciones de igualdad, para darle a la mujer los derechos que tiene”.

En una nueva demostración acerca de su postura a favor de la legalización del aborto en nuestro país, pidió ser debatido como un tema de salud pública. El presidente añadió que “yo no me siento bien sabiendo que en la Argentina mueren mujeres por un aborto”, afirmó.

“No lo hemos mandado porque va a generar un debate, y está bueno que así sea. Pero preferí postergar ese debate por el de hoy, que es la pandemia”.

Finalmente, el Presidente anticipó que impulsará al mismo tiempo la aprobación del “Plan de los 1000 días”, que busca garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de los niños hasta los 3 años.