Rodrigo Sánchez: “Estuve cinco temporadas en Estudiantes, ascendimos y me quedé”

Rodrigo Sánchez es sin dudas uno de los jugadores más importantes que tiene la Liga Argentina de Básquet pero para llegar allí jugó durante muchas temporadas el Torneo Federal, competencia que lo consagró con la camiseta de Estudiantes.

Días atrás, la página de La Liga Argentina le realizó una entrevista a fondo al rosarino que estuvo cinco temporadas en Olavarría y dejó un recuerdo imborrable en sus dos años en el Torneo Federal y tres en la segunda categoría del básquet nacional.

La nota completa: “Rodrigo Sánchez es sin dudas uno de los jugadores que han jerarquizado la categoría en los últimos años, de esos jugadores dominantes, de esos grandes buscados año tras año por los equipos que quieren ser protagonistas y animadores del certamen. Jugador top, un 4-3 de renombre y sinónimo de desequilibrio.

Es difícil sostener este mote o mantenerse catalogado dentro de una categoría tan exigente. Y eso es justamente lo que le viene sucediendo al rosarino, de los más determinantes del presente, un jugador que ha ido rompiendo barreras año tras año y cuando uno cree que llegó al tope, Sánchez siempre sorprende dando un paso firme a un sólido nuevo escalón.

Los números son referentes en este aspecto: promedió 18,1 puntos, 8,1 rebotes y 3,3 asistencias en la pasada 2019/20 defendiendo los colores de un gran candidato como Oberá Tenis Club. ¿Cuál es la comparativa? En los últimos 5 años, todos dentro de Liga Argentina, había promediado 13,8 unidades, 6,0 rebotes y 2,6 asistencias, lo que nos marca la clara referencia de cómo elevó una vez más su rendimiento en el reciente curso del torneo.

Analizando estos últimos años del rendimiento de Sánchez también hay otras cosas más para destacar, como que su paso por Estudiantes de Olavarría ha sido brillante dentro de la categoría, contabilizando como máxima sus últimos dos años en el “bataraz” (15,0 puntos y 6,3 rebotes en la 2015/16; y 14,3 puntos y 7,3 rebotes en la 2016/17). El paso por Unión de Santa Fe en la 2017/18 también fue productivo (12,6 puntos, 5,8 rebotes y 3,3 asistencias, siendo este el único número que iguala a lo hecho también en asistencias en este último año con Oberá). Pero claro, otro recuerdo reciente es con San Isidro, subcampeón en la 2018/19, con otro papel de excelencia (14,2 puntos y 5,7 rebotes).

En resumen, en las últimas seis temporadas, Sánchez ha realizado campañas importantísimas con equipos protagónicos, desde los subcampeonatos con Estudiantes (16/17) y con San Isidro (18/19), como así también el título en el Súper 4 con Oberá TC. Pero dentro de todo este gran presente se escribe una historia más profunda desde atrás, obviamente más allá de estos últimos 5 años, en ese trasfondo de un jugador de absoluta jerarquía que siempre fue armándose su camino en base a decisiones difíciles pero claves, apoyado en esos andar tan sólido, en ese paso a paso humilde pero resonante que lo transformó en la figura de hoy.

“Hasta los 15 años jugué acá en mi club, en Echesortu de Rosario. Arranqué a jugar acá desde chiquito, mi papá jugó toda la vida al básquet y mi hermano ya jugaba, entonces mi mamá me llevaba al club cuando iba mi hermano y me enganché. Es el club de toda la vida, el club del barrio, donde tengo mis amigos. Me encantó desde el primer momento. Después, con el paso del tiempo, fui creciendo físicamente y empecé a jugar en las selecciones de la ciudad de la provincia y me empezaron a llamar los clubes en ese momento para reclutarme. Estaba muy de moda eso de ir a un campus a entrenar, te veían entrenar y después los entrenadores te llamaban si querían que vayas al club. A los 13 años me fui a España y a los 15, después de dos años de seguir entrenando e ir a campus, me reclutó Boca” cuenta Rodrigo en el inicio de la entrevista.

-Ahí arrancás, tenés todo ese primer pantallazo, más formado como jugador

-Ahí arranqué un poco por así decirlo la carrera semi profesional. Me fui a Buenos Aires a los 15 e hice todas las inferiores allá en Boca. En ese momento el club estaba muy bien, la verdad es que teníamos una camada muy buena, con "Lucho" Tantos, Maxi Tabieres, Fabián Ramírez Barrios, Elnes Bolling, Martín Miner, Federico Aguerre, Facundo Zárate también estuvo -NdR: Martín Miner es nacido en Olavarría-. La verdad es que era una camada a la que nos fue muy bien a nivel inferiores. Ganamos lo que en ese momento era la liga de cadetes a nivel nacional y la liga juvenil.

A los 18, cuando vi que entrenaba con el equipo pero que no iba a tener posibilidades de tener un roce decidí irme. Lo hice para poder jugar en una categoría inferior y poder ganar experiencia y me vine a jugar a Rosario Central, acá en mi ciudad, que en ese momento jugaba Liga B, y creo que fue un punto de quiebre mi carrera. Era el jugador 11 o 12, arranqué jugando muy poco y terminé la temporada jugando casi todo el partido. Eso me sirvió mucho como para crecer a nivel individual, en ganar experiencia y eso.

-¿Después de Central saltaste a Unión?

- No, después me tocó media temporada más en Rosario Central y media más jugando en el Provincial de Clubes de Buenos Aires en Belgrano de San Nicolás y después jugué Liga B con Sportivo San Salvador, el club estaba complicado del descenso pero nos salvamos, fue un lapso muy corto que estuve ahí; y a la temporada siguiente sí pasé a Unión de Santa Fe, el primer Torneo Federal. Jugué una temporada en Unión y al año siguiente después me contrató Estudiantes de Olavarría, donde estuve 5 temporadas. La primera temporada con un gran equipo perdimos en semifinales, la verdad es que nos fue muy bien pero como todos saben el Federal es muy difícil de ganarlo; renové, y ya la segunda temporada logramos el ascenso al TNA. Olavarría es un club donde estuve muchos años y tengo grandes amigos, de ese grupo humano y deportivo no me voy a olvidar nunca más. Jugaban Juan Levrino, Juani y Leandro Mateo, Franco Pennacchiotti, Lucho Tantos, Fede Silveira... pudimos ascender ese año y después me quedé tres temporadas más en Olavarría.

-Ahí tuviste ese periodo en Liga Nacional

-Después de la última temporada en Olavarría donde perdemos la final por el ascenso contra Comunicaciones, me contrata Argentino de Junín donde estuve muy poco tiempo. Esa temporada estuve media en Argentino que me cortó y después pasé a estar la otra mitad de la temporada en Unión de Santa Fe. Terminó esa temporada y arreglé en San Isidro, ahí jugamos la final que también la perdimos, con otro gran año no solo a nivel deportivo sino también humano, y después de San Isidro en Oberá que fue esta última temporada.

-¿Qué sentís con todo lo que te fue pasando?

-Pienso que tomé la decisión correcta porque haber bajado de categoría para ganar experiencia y crecer como jugador me ayudó muchísimo a ser lo que soy hoy. Por más que seas el mejor del mundo entrenando si no tenés ese roce con jugadores más grandes se hace más difícil crecer como jugador.

-Me quiero trasladar un poco a ese momento de la decisión de irte a buscar más minutos, porque sin dudas es una difícil decisión que tomar. ¿Cómo lo afrontaste vos? ¿Qué cosas pasaban por tu cabeza?

-La verdad es que nunca estás seguro de que por más que tomes una buena decisión nadie te asegura que vas a llegar y ser profesional, trabajar de lo que te gusta...

-En estos tiempos de aislamiento donde a veces suele surgir ese tiempo para pensar... ¿Hacés alguna retrospectiva sobre lo que fuiste en ese paso a paso y lo que te convertiste hoy?

-No soy mucho de mirar para atrás. Obviamente tengo los mejores recuerdos, pero creo que eso sería conformarme un poco mirar para atrás y sentirme orgulloso por lo que logré. Hoy en día trato de mirar siempre para adelante y de pensar a futuro, de pensar que la temporada que viene tengo que mejorar esto o lo otro, mejorar números, que mi equipo vuelva a ser protagonista... siempre tratando de mirar para adelante y de crecer un poquito más año tras año. Por eso te digo que no soy de mirar para atrás y sentirme orgulloso, porque sería relajarme. Y al contrario, yo cada temporada que pasa quiero ser un mejor jugador”.

Fuente: Prensa AdC // Lucas Leiva