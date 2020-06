El Intendente Galli anunció el pasaje a la Fase 3 del aislamiento

En una nueva conferencia de prensa realizada en el Salón Rivadavia en la noche de este domingo, el Intendente Ezequiel Galli señaló que Olavarría pasará a la Fase 3 de la pandemia, tras casi 10 días de Fase 1. Señalaron que hay “circulación en conglomerado” y además confirmaron 5 nuevos casos de coronavirus en la ciudad.

“Hace 7 días a causa de un importante brote de COVID-19 volvimos a Fase 1 del aislamiento” comenzó el Intendente en la presentación. “Fue una noticia negativa porque pensábamos salir en vez de encerrarnos más”. Y volvió a apuntar contra las reuniones y encuentros sociales. “El mal accionar de algunos nos perjudicó a todos”.

Indicó que esperaron estos días para ver cómo evolucionaba el nivel de contagio, y resaltó el Plan Detectar en coordinación con la Región Sanitaria IX: “Hasta ahora, todas las muestras procesadas negativas”.

En este sentido, de las muestras analizadas en la jornada señalaron que hubo 5 casos positivos y 64 casos negativos. Tras ello, dejó un análisis acerca de los casos activos: “de los 99 activos, 82 son menores de 60 años, 9 se encuentran internados, 2 en terapia intensiva, y 90 en internación domiciliaria. Además, 70 son asintomáticos”.

Confirmó que el pase de Fase 1 a Fase 3 “implica volver a abrir comercios por delivery, permitir trabajo de peluquerías, corralones, mañana (por este lunes) vamos a comunicar detalladamente las actividades exceptuadas y cuales no. Es una buena noticia para todos”.

Tras confirmar este punto, dedicó un párrafo a la responsabilidad ciudadana: “En este mismo lugar comunicaba palabras similares y el resultado no fue bueno. Y lo voy a reiterar, lo que abunda no daña: pasar a la Fase 3 no es volver a los asados, los encuentros, los cumpleaños. No significa charlar con el vecino y compartir con el mate, ni salir a visitar con un amigo en el parque”.

Galli explicó que la Fase 3 es casi idéntica “pero con excepciones laborales que repetiremos desde mañana en redes y canales oficiales”.

“Los argentinos tenemos la mala costumbre de que piensan que no me va a pasar, que las reglas están hechas para el otro. Hoy soy enfático y directo, depende de vos y de mi. Si somos responsables con conciencia social mostraremos crecimiento como familia”. Apeló, finalmente, al “ser olavarriense”: “Es momento de recordar que somos olavarrienses, trabajadores, respetuosos y responsables”.

El secretario de Salud Germán Caputo confirmó, además, que en Olavarría hay “circulación en conglomerado”. “Nos esperan de 7 a 8 semanas duras. Si nos cuidamos la ciudad seguirá funcionando en estos dos complejos meses”. Confirmaron, nuevamente, que el árbol epidemiológico nació en el “ámbito privado, con reuniones o encuentros”.

“Las medidas se van a sustentar en el tiempo si mantenemos las medidas de bioseguridad”.

La Fase 3, en principio, tendrá vigencia hasta el 21 de junio, y el intendente Galli dio otra noticia: teniendo en cuenta que el próximo domingo será el día del padre, se abrirán los cementerios “para quienes quieran puedan acercar o estar cerca de su papá en este día tan especial”. Pidió enfáticamente respetar las medidas de bioseguridad para no tener inconvenientes en ese lugar. En paralelo, señaló que aquellos que tengan padres que sean considerados pacientes de riesgo, “la mejor forma de cuidarlo es no ir a verlo”.

“El domingo, también lo hemos hablado con otros intendentes, no vamos a permitir el ingreso de personas de la región a visitar sus padres” agregó y dejó en claro que “estamos en pandemia”.

Otra de las preguntas respondidas por Galli fue la realización de testeos a personal de salud: se realizaron 149 hisopados, por un lado, y ratificaron que los contagios en los pacientes “se contagiaron fuera del lugar de trabajo”.