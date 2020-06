No pudo hacer su fiesta de 15 y salió a bailar el vals a la calle

Planes que quedan postergados, nuevas formas de festejos y el acompañamiento virtual de nuestros seres queridos se hacen tan habituales como necesarios en tiempos de pandemia.

También se destacan historias emotivas. Esta es la de una familia olavarriense que tenía todo organizado para festejar el cumpleaños nº 15 de su hija Ariana pero el Coronavirus se metió en el medio, cambió todo lo que tenían planificado y no pudieron concretar la celebración.

Fue impedimento pero no del todo: el vals se bailó igual. Fue en la calle de su casa, los vecinos salieron a la vereda y le cantaron con todas sus fuerzas el feliz cumpleaños al igual que sus familiares desde Las Flores. Las cosas no salieron como pensaban pero igual será un día para no olvidar.