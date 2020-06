Partido Obrero: “Galli es responsable y debe rendir cuentas”

Este viernes, el Partido Obrero emitió un fuerte comunicado en relación al anuncio de confirmación de 25 casos de coronavirus en un día en Olavarría.

“La primera muerte con Covid-19 se produjo el mismo día que se anunciaron 25 nuevos casos locales, elevando la cuenta a un total de 76 y convirtiendo a Olavarría en el municipio del interior bonaerense con más casos activos. Superó en términos absolutos a Mar del Plata y Bahía Blanca, que tienen una población entre tres a seis veces mayor” comenzó el escrito del partido político de nuestra Ciudad.

En esa misma línea, señalaron que “según los datos oficiales, un 10% de los contagiados se encuentran internados, ocupando un porcentaje similar de la capacidad hospitalaria disponible. A principios de esta semana, la capacidad hospitalaria ocupada por casos de Covid-19 era del 2%. Esta explosión de casos repercute en la capacidad de respuesta del sistema público de salud que cuenta con 143 camas de internación y sólo 9 de Terapia Intensiva. La falta de camas es resultado de la política de este gobierno y los anteriores que se negaron sistemáticamente a aumentar el impuesto a la piedra para volcar mayores recursos en el sistema sanitario”.

Galli y su equipo apuntan a responsabilizar de los contagios a la población por “relajar los cuidados” en la etapa previa y tener conductas irresponsables. Se trata de una hipocresía absoluta de parte de quien largó su tuit anticuarentena el mismo día que se detectaron los primeros casos luego de dos meses sin contagios

También hicieron hincapié en que “aún hoy, habiendo decretado el regreso a la Fase 1 de aislamiento, se permite el funcionamiento de actividades como las industrias cementera, ceramista, metalúrgica, el peaje, etc. Por el contrario, deben conformarse comités de trabajadores/as para efectivizar las medidas de seguridad e higiene de las actividades esenciales y deben ser suspendidas las no esenciales, garantizando la integralidad del salario de los trabajadores y prohibiendo los despidos” y agregaron que en la conferencia Galli “apuntó contra la circulación innecesaria de la gente como un factor que acrecienta los contagios. Su intención es descargar la culpa sobre la población ocultando que las/os trabajadores desocupados y precarizados no cuentan prácticamente con asistencia de parte de su gobierno y se ven forzados a salir a buscar el sustento diario o, de lo contrario, pasar hambre y frío”.

El Polo Obrero y organizaciones que conforman la Mesa de Emergencia vienen denunciando la total insuficiencia de la asistencia alimentaria y la falta de entrega de kits sanitarios, leña y garrafas. Reclamamos el control vecinal de la entrega de asistencia alimentaria y sanitaria en los barrios

Por último, hicieron hincapié en que “la crisis sanitaria que vivimos tiene sus responsables políticos. Galli y sus funcionarios buscan autoindultarse, culpabilizando a los contagiados. Los concejales de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos escenifican diferencias: se “repudian” mutuamente mientras postergan las sesiones del Concejo Deliberante. Ante estas maniobras distractivas, reclamamos que el intendente y su equipo rindan cuentas en una interpelación pública con la participación de las organizaciones populares del municipio. Solo el control popular de la cuarentena logrará defenderla como medida elemental de cuidado ante la explosión de contagios”.