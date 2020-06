Coronavirus: Investigan si personal de un negocio podría pertenecer al nexo epidemiológico

Este jueves por la mañana, el personal de Control Urbano acudió a un local ubicado en la intersección de Necochea y Alsina.

Según expresó Daniel Manuel, coordinador del Centro de Monitoreo local, el procedimiento "nace a partir de la denuncia de vecinos, que este lugar estaría abierto, atendiendo al público y recibiendo proveedores, y queríamos constatar que las personas que atienden no tengan ninguna vinculación con ningún COVID positivo".

"Estamos con la ayuda de las fuerzas policiales recabando información. Aparentemente la persona debería estar realizando un aislamiento y no lo está haciendo" continuó en diálogo con los medios presentes.

Manuel indicó que "hasta ahora no tenemos precisiones, estamos cotejando con la base de datos de las personas que tienen que estar aisladas".

Para finalizar la nota, detalló que durante el procedimiento "en principio se trata de realizar la investigación para no exponer a nadie, y determinar si la persona está haciendo el aislamiento o no. A posteriori, se tiene que retirar la persona, y se procede a la investigación de la parte sanitaria del establecimiento, para cerrarlo de manera preventiva o no".

En el lugar trabaja personal de Control Urbano, Comando de Patrullas y Policía Local de Olavarría.