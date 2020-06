“Pensé que la aprobación del protocolo iba a ser más rápida”

Agustín Vernice es uno de los más de 100 deportistas argentinos que tienen asegurada su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio y tras darse a conocer que obtendrían un permiso para volver a entrenar, sigue aguardando las novedades nacionales y locales.

“Pasaron varios días y aún no hay novedades, pensamos que iba a ser un poco más rápido esto de aprobar los protocolos, pero se están tomando su tiempo” dijo Agustín Vernice aún recluido en su hogar a la espera del permiso que le permita entrenarse en las aguas del arroyo Tapalqué.

“Están revisando caso por caso, pero el permiso será inminente para que vuelva a entrenar”

El palista del Club Estudiantes sostuvo que “la Federación Argentina de Canoas está trabajando en conjunto con la Secretaría de Deportes de la Nación para que podamos volver y en cuanto a la situación de brotes de la ciudad, podría suceder que se modifique el protocolo para que pueda realizar la actividad, pero no prohibirlo ya que es un decreto presidencial”.

El Gobierno Municipal trabaja desde que se dio a conocer la novedad de los permisos a los deportistas olímpicos, pero después de varios días aún no hay novedades “igualmente a los entrenamientos voy a volver, teniendo en cuenta que es un deporte individual y no hace falta que este en contacto con nadie para que yo entrene, hay que ver la mejor forma de cuidar mi salud y la de los demás”.

El deportista olavarriense afirmó que si bien la situación de entrenamientos no es la ideal, “nunca dejé de entrenarme. Tengo un simulador -ergómetro- y las cosas necesarias de un gimnasio que me permitieron traerme desde Estudiantes, así que me queda recuperar las sensaciones de estar en contacto con el agua y pulir cuestiones técnicas”.

A la espera de novedades y con muchas ganas de volver al agua, Vernice además confirmó que para cerrar el año “estaremos viajando con la Selección Argentina al norte del país para poder realizar prácticas en el calor y darle un cierre al año, simulando competencias y teniendo buenos entrenamientos”.