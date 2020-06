Axel Kicillof: “Hay que ser prudentes y no tomar riesgos innecesarios”

En la jornada de este miércoles, el gobernador de la Provincia Axel Kicillof hizo referencia al crecimiento de casos de coronavirus en territorio bonaerense y por esta velocidad de contagios, “seguro que entramos en una etapa de revisión” del aislamiento para mitigar la propagación de la enfermedad.

En este sentido, explicaron que “no autorizamos más actividades” sino todo lo contrario. “Crecen los contagios y no hay más flexibilización; hay menos porque tenemos que cuidar a todo el mundo”. Esto, en correlato con los dichos de Alberto Fernández sobre la intención de volver a Fase 1 de la cuarentena.

De hecho, Kicillof pidió “ser prudentes y no tomar riesgos innecesarios” dado que la realidad sanitaria de AMBA se complejizó en los últimos días y “no se puede actuar como niños caprichosos” frente al virus.

“Si no tomamos medidas necesarias de aislamiento, si nos relajamos y bajamos los brazos, no importa qué hayamos hecho para preparar el sistema de salud, nada alcanzará”.

“Obviamente que a medida que va creciendo la cantidad de contagios crece la cantidad de los que terminan en el hospital. Cuántos serán, no lo sabemos. Nadie lo sabe ni nadie lo puede saber y va a depender de lo que hagamos”, indicó sobre la capacidad del sistema de salud y las camas disponibles.

En este sentido, criticó a quienes afirman que el gobierno “se enamoró de la cuarentena” y señaló con dureza acerca de “cómo nos vamos a enamorar de usar un barbijo, de no dar un abrazo. Al revés, parece que no pudiéramos enamorarnos. No se puede dar un beso. Es al contrario”.