Comerciantes piden “más empatía” a algunas inmobiliarias y propietarios

La agrupación “Comercios Olavarría Frente al Coronavirus” dio a conocer en las últimas horas un comunicado en que piden “empatía a los señores propietarios y titulares de inmobiliarias”.

En la nota indican que algunos de los locadores “no quieren o no pueden entender la grave situación que estamos viviendo los comerciantes”.

En ese sentido, señalan que las medidas impuestas como prevención al coronavirus “nos impide abrir nuestros comercios y trabajar en forma normal” y las ventas “han bajado entre un 80 y 90% y en algunos casos al 100% por lo que nuestra cadena de pagos ha sido afectada, incluyendo el pago de alquileres”.

El no pagar o el pago parcial no es por no querer o no poder, es por no tener ingresos. Los comerciantes queremos pagar pero hoy no podemos