Clases: “No van a poder volver todas las aulas al mismo tiempo”

En la jornada de este jueves el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, volvió a plantear el regreso escalonado a clases como “una alternativa muy posible”, al tiempo que sostuvo que los estudiantes no podrán volver al mismo tiempo hasta tanto se encuentre una vacuna para el coronavirus.

“No van a poder volver todos los estudiantes al mismo tiempo hasta que se encuentre una vacuna al coronavirus. Es la recomendación de los especialistas. Por eso, la vuelta a clases escalonada es una alternativa muy posible. Se dará un regreso en forma progresiva. No vamos a volver a clases igual que en marzo”, dijo Trotta en diálogo con el Destape Radio.

El funcionario nacional no aventuró ninguna fecha de regreso a las aulas, pero advirtió que en ningún caso será en el corto plazo. En todo el país, las clases presenciales están suspendidas hace ya más de 50 días, desde el 16 de marzo, y la versión más fuerte es que no retornarán hasta, al menos, agosto. “Vamos a priorizar la vuelta de los que están terminando sus ciclos en primaria y secundaria o los que están empezando la alfabetización. Tenemos que ser muy cuidadosos porque no queremos que se repitan en nuestro país las imágenes que pasaron en otros países”, afirmó.

El Gobierno está monitoreando las primeras experiencias de los países europeos, que de a poco empiezan a recuperar la presencialidad, pero bajo normas estrictas de distanciamiento. “Nos servirá para tomar decisiones. Con cada país que venimos hablando, todos están tomando decisiones en ese camino, de hacer un regreso escalonado”, confirmó el ministro.

Hasta el momento, en Europa se reanudaron las clases presenciales en Dinamarca, Alemania y Austria. En todos los casos, fue en forma parcial, privilegiando cursos puntuales y alternando días, con grupos reducidos en las aulas y 1,5 metros o más de distanciamiento entre los alumnos. Al respecto, Trotta aseguró que avanzan en la confección de los protocolos que definirán cómo van a ser los ingresos a las escuelas, teniendo en cuenta el distanciamiento pertinente. “Está en análisis más allá de que estamos lejos de esa instancia. No hay una proyección de vuelta a las escuelas en el corto plazo. Nos acercamos al invierno y nos preocupa mucho, en especial en los centros urbanos, el uso de transporte público, todo el movimiento que se genera para ir a la escuela”.

A su vez, el titular de la cartera educativa descartó, en principio, un reacomodamiento del calendario escolar. “Si seguimos en esta forma de educación a distancia considero que tiene que haber días de vacaciones. Será necesario un descanso y también ayudará en verano a empezar a reactivar un sector muy golpeado como el turismo. Los saberes que no logremos garantizar en 2020 los tendremos que recuperar en 2021″.

Asimismo, Trotta dio su mirada sobre la suspensión de las calificaciones en la Ciudad de Buenos Aires, que adoptó la misma medida de Córdoba. “En este momento más que calificar tenemos que evaluar los procesos y varias provincias están trabajando en eso. Es un momento de evaluar más que calificar con una nota. Si pusiéramos hoy una nota estaríamos evaluando la situación socioeducativa del estudiante y no el aprendizaje”.

Fuente DIB