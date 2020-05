En alerta: La odisea de conseguir cigarrillos en Olavarría

Si bien muchos clientes admiten que la disponibilidad de cigarrillos existe en los kioscos de la ciudad, los carteles de “un atado por persona”, las marcas no habituales y los precios más altos se ven con mayor cotidianeidad. Todo, bajo advertencia de tabacaleras y kioscos que avisan que la situación de desabastecimiento empeorará.

Para algunos de los consultados fue una buena noticia: “esto me permitió empezar a dejar de fumar, algo que quería de hace tiempo”. De forma casi unánime, el consumo es menor, para cuidar lo que ya tienen. Pero conseguir cigarrillos en Olavarría, en un contexto de pandemia, puede transformarse en una odisea.

Infoeme dialogó con clientes y personas que, día a día, intentan abastecerse de cigarrillos. De todas las edades, algunos puntos aparecen como comunes y otros, distintivos.

Margarita, por ejemplo, tiene 36 años y señaló que nota la escasez de cigarrillos desde hace varios días: “no se encuentran variedad de marcas. Hoy casualmente salí a comprar y no conseguí stock de la marca que consumo”. En ese sentido, contó que “terminé comprando una que no conocía”. Respecto a los precios aseguró que “aumentaron mucho y existen diferencias de precios según el kiosco. Eso no se está controlando”.

La opción que eligió es tratar de “administrar el consumo” y agregó que “estar todo el día encerrado lleva a fumar más”. Por ahora está tranquila porque “tengo reservas” pero si el desabastecimiento continúa aseguró que “mi humor puede cambiar mucho”.

Del Malboro a Chester, de Chester a Camel. “Y ahí nomás quedé” cuenta Martín, también de 36. Por ahora tuvo suerte en el mercado de su barrio y consigue cigarrillos, pero sabe que la situación se profundizará y tendrá que salir a recorrer la ciudad “aunque sea para conseguir un atado de 10” que comenzaron a popularizarse pero que no se venden en cantidad. “Máximo un atado por persona” rezan los carteles de los kioscos.

Hubo algunos clientes previsores, como Daiana de 30 años, que consiguió hace un tiempo un “cartón” de cigarrillos, aunque comenzaron a terminarse y se encuentra en la misma encrucijada que los demás clientes: “empezaré a buscar, había visto y me confié pero ahora tendré que ver qué consigo”.

En la experiencia, los kioscos repiten metodologías: pocos atados, la mayoría en su versión de 10 cigarrillos, y no más de uno por persona. Las primeras marcas ya son difíciles de conseguir, y ni que hablar un atado de 20 cigarrillos. “No comprometa al personal” señala la cartelería. ¿Los precios? La mayoría de los clientes señalan que están más caros pero que no hubo aumentos abusivos. “Igual no se controla” admitieron.

Aparecen casos que bien podrían considerarse positivos, como el de Tomás, que a sus 25 años aprovechó la pandemia –y la falta de tabaco- para empezar a dejar de fumar: “ahora solo fumo un cigarrillo al día, a lo sumo dos, y como tenía paquetes todavía me quedan”. Igual es consciente de la situación y agregó que “mis amigos hablan del tema, algunos fueron previsores y otros se agarran la cabeza porque les cuesta conseguir”.

Curioso caso el de las tabacaleras: una industria conocida por vender productos nocivos para la salud, pero con un aporte importantísimo para la economía de gobierno. Según datos brindados por el consultor Gustavo Marangoni, el tabaco tiene más del 80% del producto en impuestos. Por día, el Estado nacional pierde 700 millones de pesos por tener las fábricas cerradas. Otro impacto de la pandemia, para los empresarios y para la odisea de los consumidores.