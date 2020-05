Pronóstico de frío y viento para los próximos días

Desde hace ya algunos días que el tiempo no acompaña demasiado, un factor que quizás hace más fácil quedarse en casa y cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. No obstante, también complica y mucho a aquellos que por una u otra razón deben salir de su casa. Para colmo, el pronóstico no es muy alentador.

Un repaso por el sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional permite ver que las condiciones no mejorarán demasiado, como mínimo, hasta el próximo miércoles. Tal es así que recién ese día la temperatura mínima treparía a los 7°, tras jornadas consecutivas en la que el valor mínimo fue ubicado entre los 3 y 2 grados. Lo que tampoco varía demasiado es la máxima, que fue estimada en 15°.

El otro factor a tener en cuenta son los fuertes vientos, que durante el presente fin de semana registrarían ráfagas de hasta de más de 60 kilómetros en la hora. Las lluvias, en cambio, solo aparecen como posibilidad en la jornada de este sábado.

Por último, vale mencionar que la provincia de Buenos Aires aparece en el área de dos alertas vigentes. Uno es por abundantes precipitaciones y abarca el extremo sur y sudoeste bonaerense, mientras que el restante es por vientos intensos e incluye la zona sur central y el noreste.