Primer caso positivo de Covid-19 en 25 de Mayo

El Intendente de 25 de Mayo Hernán Ralinqueo junto a autoridades de salud de ese municipio confirmó el primer caso positivo de coronavirus.

Se trata de una profesional de la salud que reside en 25 de Mayo y ejerce en el Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires.

“Siempre planteé que había tres grupos a través de los cuales podía ingresar el virus a 25 de Mayo, paradójicamente quienes tienen la función de cuidarnos, como personal de seguridad y salud, y quienes abastecen alimentos”, afirmó Ralinqueo durante una conferencia de prensa, informó el sitio 25 Digital.

“A ellos no le podemos prohibir el ingreso. A 25 de Mayo no se ingresa si no se tiene domicilio en la ciudad, no han ingresado cientos de vecinos. Es muy importante el trabajo en los retenes ya que allí se realiza el alta inmediato”, resaltó.

Además indicó que “se restringieron los ingresos con controles y se hizo un trabajo respecto al personal médico con un equipo de seguimiento del Hospital Unzué, principalmente a quienes llegan de un lugar con transmisión del virus”.

“Se tomaron todas las medidas para que cuando apareciera un caso estuviera la contención del sistema. Al tomar las decisiones sobre restricción del transporte el 20 de abril analizamos el mapa de la provincia y supimos que iba a llegar este momento. Esperamos la pronta recuperación de esta vecina. Lo único que nos salva en este momento es la solidaridad” concluyó Hernán Ralinqueo

Fuente: 25 Digital