25 de Mayo: la Escuela y la construcción virtual de un acto patrio

En el marco de este particular Día de la Patria en medio de la pandemia del coronavirus y durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, desde la Jefatura Distrital se realizó un “acto virtual” desde las 17 para reflexionar sobre la jornada e invitar a los vecinos a cantar el himno en los balcones y veredas de la ciudad.

Bajo el lema ““la Patria somos todas y todos” las Jefaturas Regionales de Gestión Estatal y Privada y la Jefatura Distrital de Educación invitaron a la comunidad no sólo a sumarse a esta actividad inédita, sino también a reflexionar sobre el día y las particularidades que tiene hoy por hoy.

Cabe señalar que el documento que leen las autoridades educativas se redactó entre el Jefe Distrital Julio Benítez, la Jefa Regional Mónica Wagner y fue enriquecido por el aporte de instituciones educativas de todos los niveles.

“A partir de ahí, se pensó en una celebración comunitaria bajo la idea de cómo construimos un 'nosotros' en pandemia. Esta es una pregunta que se originó a raiz del aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Cómo hacemos escuela cuando no hay escuela?”

En este sentido, se elaboraron diversas actividades para niños y niñas de escuelas iniciales, primarias y secundarias, desarrollando cada uno diversos conceptos.

La celebración del 25 de Mayo en casa contará con la posibilidad de cantar el Himno desde las 17 de este lunes, sumado a intervenir el frente de sus casas “en la idea de que una intervención no es una decoración, sino que implica la modificación del espacio con un concepto que es el de Patria. Además pensar en la intervención y no en lo decorativo, porque habilita a la resignificación de materiales, al uso de materiales no convencionales y a partir de eso, modificar el frente de tu casa dando cuenta que estas uniéndote al festejo patrio”. Estas intervenciones podrán enviarse por Whatsapp al teléfono 2284-583744 o a macondocreativa hotmail.com

Finalmente, el profesor Héctor Kriger y Mariana Jadur crearon una versión de la danza folklórica el Gato. “Esa versión fue pensada desde la diversidad, es una versión audiovisual donde se ven varias posibilidades de bailarlo. Está pensada para que quienes quieran puedan bailar su versión, filmarse y también enviar el material” se indicó días atrás a Infoeme.