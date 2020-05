Sin competencia en Chipre pero con reportaje en Olé

El olavarriense fue entrevistado por el diario Olé y contó su actualidad. También hizo un recorrido desde sus inicios mientras cumple con la obligatoriedad del aislamiento en la isla europea.

Días después de que se oficializara la suspensión de la máxima competencia del fútbol de Chipre, Facundo García respondió las pregunstas del reconocido medio deportivo.

La nota completa del diario deportivo del país: “Facundo García pasó por las Inferiores de Boca, debutó en Olimpo y pertenece al Leganés de España. Hoy está a préstamo en el AEK Larnaca de Chipre y cuenta cómo es la vida allá: el fútbol, la cuarentena, las prácticas durante la pandemia, las hinchadas... “Acá se habla de Boca y River, vieron la final de Madrid y conocieron más por la serie de Tevez”, contó.

Las canteras argentinas parecen no tener fin. Siempre hay argentos jugando al fútbol por todos los rincones del mundo. Como es el caso de Facundo García, de 20 años, quien jugó en las Inferiores de Boca, debutó en Primera con Olimpo en marzo de 2018 y luego de un paso fugaz por el Leganés de España, hoy se encuentra en el AEK Larnaca de la Primera División de Chipre. El pibe que disputó con la Sub 19 el Sudamericano 2018 de Cochabamba habla con Olé y cuenta cómo son sus días en la isla, las diferentes costumbres y cómo se vive el fútbol en un país como Chipre, en medio de esta pandemia.

-¿Cómo es la vida en Chipre?

-Es muy distinta de la de Argentina, hay demasiada tranquilidad, parece un mundo diferente. No tengo que preocuparme por nada, puedo salir donde quiera y desde el primer día la gente siempre trata de ayudarme, a pesar de que no hablamos el mismo idioma.

-¿Y el fútbol?

-En la liga son 12 equipos, se juega ida y vuelta y después se divide en dos para jugar los playoffs y los descensos y definir quiénes van a la Liguilla de Champions y de la Europa League. Pero se frenó cuando habíamos jugado la primera fecha de la última fase clasificatoria. Fue una semana antes que en la Argentina.

-¿Y ahí es tan popular como acá?

-Hay tres equipos grandes en la capital, que siempre llenan la cancha. El mayor entretenimiento de acá es el fútbol, al ser un país chiquito, lo sigue mucha gente. Se juega muy bien, hay buen nivel porque muchos españoles que no tienen lugar en sus clubes llegan cedidos a préstamo. Es bastante competitivo. Yo llegué a mitad del 2018, es la segunda temporada que estoy acá. Nos va bien. El año pasado terminamos segundos y entramos a la Liguilla de Europa League, pero quedamos afuera en una de las últimas rondas previas para entrar a la Copa.

-¿Siguen estando en cuarentena?

-Sí, desde mitad de marzo cuando se decretó aislamiento social y obligatorio. Hubo mucho control y se fue normalizando todo. Hace más de un mes que acá no se registra ninguna víctima del virus. Lo tienen bastante controlado y probablemente la semana que viene ya vuelva todo a la normalidad.

-¿Y pudieron volver a los entrenamientos?

-Sí, hace dos semanas nos permitieron retomar las prácticas en el club, de a grupos de a cuatro. Pero el viernes decidieron dar por finalizada la liga y nos dieron libre.

-Entonces otra vez a seguir desde casa...

-Ahora es opcional. Por eso voy a volver a Madrid para poder entrenar directamente con el Leganés. Mi préstamo se termina en junio y puedo regresar ahora por ser residente repatriado.

-¿Preferís quedarte a pelear un lugar en el Leganés o volver a Chipre?

-Yo quiero jugar en España. Es muy distinta la vida, incluso el idioma. Cuando vine a Lárnaca no sabía nada de inglés, ahora lo manejo, puedo tener una charla. Estuve apenas un mes en el Leganés y, por temas del pasaporte comunitario, no me pude quedar, por eso me cedieron. Pero las ganas de volver las tengo siempre y ojalá me pueda quedar.

-¿Extrañás Argentina? ¿Hace cuánto no venís?

-La vedad que sí, se extraña mucho, sobre todo las costumbres del día a día, juntarme a tomar unos mates o jugar a la Play con amigos. El fútbol argentino también. Sobre todo el roce que tiene y las hinchadas, que acá falta un poco eso, ja. Pero trato de adaptarme donde estoy. Ya hace bastante que me fui de mi ciudad (NdeR: nació en Olavarría)y de mi casa. Viajé para Navidad, pero estuve tres días. Para Año Nuevo ya me volví.

-¿Cómo ven desde allá al fútbol argentino?

-Se conoce bastante, saben de los jugadores que hay y hablan mucho de Boca y River. Siguieron la final de la Libertadores en Madrid y también con la serie de Tevez, que salió en Netflix, se hizo más conocida la forma de vida de la Argentina y cómo se vive el fútbol.

-¿Seguís teniendo contacto con los clubes por los que pasaste?

-Sí, sobre todo sigo hablando con los argentinos con los que compartí plantel en España. De Boca, de vez en cuando charlo con Leo Balerdi y Oscar Salomón, que estuvimos juntos en las Inferiores. Son muy buenas personas, siempre me apoyan y yo a ellos. Y en Olimpo me quedaron muchas amistades. Le tomé mucho cariño al club. Me ayudó mucho para que yo hoy pueda estar acá”.

Fuente: Olé // Agustín Rey