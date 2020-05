Axel Kicillof: “Cuando crecen los casos se toman decisiones más restrictivas”

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo el pasado miércoles una reunión con Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, con el objetivo de definir como continúa el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Tras el encuentro, consideró que “cuando crecen los casos se toman decisiones más restrictivas” adelantando, de alguna manera, las medidas a tomar tras los récords de infectados.

Kicillof aprovechó, también, para aclarar que entre la Provincia y CABA no existe “competencia ni un problema político”, y que “cuando hay dos jurisdicciones hay que evitar que se crucen los casos para que no se contagien. No estoy presionando, ni juzgando y no es cuestión de echar culpas ni hacer política con esto”.

Por último, el gobernador señaló que “el AMBA es un continuo y una cosa que pasa de un lado de la General Paz pasa en el otro, es razonable y tenemos que buscar ese equilibrio”.

Fuente: DIB