Vacunación Antigripal 2020: “La gente no se va a quedar sin vacunas”

La Campaña de Vacunación Antigripal 2020 ya está en marcha en Olavarría. Este año la vacuna es trivalente (2 tipos de A y un tipo de B) y como en ediciones anteriores las indicaciones sobre quienes se tienen que vacunar son las siguientes: personal de salud, mayores de 65 años, embarazadas y hasta 10 días de puerperio, niños y niñas de 6 meses a 2 años y pacientes de grupo de riesgo.



Infoeme habló con la doctora María del Carmen Weiss, directora de Epidemiología, para analizar las particularidades de la campaña en medio de la pandemia por el coronavirus y la situación actual respecto a la población alcanzada.

En principio la profesional aclaró que “la vacunación antigripal dura todo el año, como siempre, no es que termina ahora” y aseguró que “todos van a recibir la vacuna”. Un punto importante a resaltar es que las dosis no llegan “todas juntas” y la vacunación se realiza a medida que llegan las partidas.

Otro aspecto fundamental es que la vacuna antigripal no es una vacuna contra el coronavirus. Si bien, algo interesante que surgió a partir de la pandemia, es que “este año notamos que se ha acercado más gente, personas que tienen indicación de vacunación y que otros años no se han vacunado. Generalmente en los mayores de 65 años llegamos al 100% de cobertura, pero entre 2 a 64 con factores de riesgo a veces no llegamos tanto”, analizó Weiss.

Este año la gente con factores de riesgo ha tomado más conciencia y se ha acercado a vacunarse.

La campaña de vacunación en números

Sobre una población de 21 mil personas a vacunar se explicó que hasta el miércoles de la semana pasada “tenemos aplicadas en total 15.463 vacunas”. Si se compara este número con el obtenido para la misma época que el año pasado, Weiss indicó que “tenemos 5 mil vacunas más aplicadas”.

Según los últimos datos, “hay un 98% de cobertura en los mayores de 65 años; en lo que respecta al persona de salud tenemos el 100% vacunado; de 6 meses a 2 años tenemos un 61% en la primera dosis y un 41% de cobertura en la segunda; embarazadas en un 42% y personal esencial en el 50%”.

“Nosotros tenemos una población asignada, por eso sabemos cuántas personas tenemos que vacunar. De acuerdo a eso también se mandan las vacunas, son 21 mil personas a vacunar y las vacunas no llegan todas juntas. Vamos recibiendo y vamos aplicando”, detalló la doctora.

La campaña y sus distintas estrategias y etapas

La Vacunación Antigripal 2020 pasó por distintas etapas. En un primer momento fue la vacunación casa por casa. Luego en una segunda etapa “fuimos puntualmente al domicilio de las personas que teníamos registradas”, señaló Weiss.

Ahora, la campaña se encuentra en una tercera etapa donde la gente puede asistir a los distintos centros de salud. Asimismo, se indicó que “las personas que no pueden concurrir porque tiene factores de riesgo y están imposibilitados de salir o es mayor de 65 años, vamos a su casa”.

Para finalizar, Weiss indicó que “lo más importante es que la gente entienda que no se va a quedar sin vacunas, que estamos a tiempo y vamos a recibir vacunas otra vez”.