Municipios dan marcha atrás con las “salidas recreativas”

Tras lo sucedido el fin de semana con el inicio de las “salidas recreativas” en decenas de Municipios, y más allá del caso positivo de Olavarría, hubo distritos que decidieron dar “marcha atrás” con la medida tras confirmar casos positivos o no respetar las normas sanitarias dispuestas por los Intendentes.

Uno de estos distritos es el de Castelli, donde más allá que no hubo casos recientes, su intendente resolvió volver atrás con la medida. Francisco Echarren, el jefe comunal, señaló que “Hemos observado que muchos vecinos no han respetados las normas y no vamos a poner en riesgo nuestra salud en el mayor pico de circulación del virus” y agregó que se vendrán “días importantes” para prevenir el ingreso del COVID-19. En Castelli, en tanto, no se registraron casos positivos.

Otra de las razones de la marcha atrás es que a 60 kilómetros de Castelli, en Chascomús, se registraron 5 casos de coronavirus. “En virtud de la preocupante situación que se ha presentado, este municipio resolvió retrotraer en cuanto a las medidas de aperturas y suspender las caminatas saludables”, informó el intendente Javier Gastón.

Situación similar se vivió en Baradero, donde el jefe comunal Esteban Sanzio debió retrotraer las habilitaciones luego de conocer tres casos positivos el miércoles pasado.

En Chacabuco, por otra parte, la detección de seis casos positivos descartó completamente la posibilidad de habilitar las salidas recreativas, algo que horas antes se daba como un hecho.