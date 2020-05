Empleadas reclamaron frente a un restaurante el pago de salarios: "estamos desesperadas"

"Estamos manifestándonos pacíficamente para luchar por lo nuestro". Así resumió una trabajadora el reclamo que encabezó junto a diez compañeras frente al restaurante en el que trabajaban y desde donde le adeudan "el pago de los salarios".

Se concentraron a las 10 de la mañana de este lunes en el local situado frente a la Terminal de Ómnibus de nuestra ciudad, sobre la avenida Pringles, pidiendo que las escuchen porque "están desesperadas". Estuvieron acompañadas por la abogada particular Micaela García y también recibieron el apoyo de representantes del Partido Obrero y del SOECO.

"Somos 11 compañeras que estamos en reclamo pacífico, estamos desesperadas porque el Sindicato (de Gastronómicos) nuestro nos cerró la puerta, están siempre con la patronal y sin dar respuestas. Tuvimos que pedir apoyo al Partido Obrero y junto al SOECO nos acompañaron amablemente y nos apoyan en esta lucha. Estamos todas desamparadas, sin cobrar, no tenemos respuestas tampoco de el Sr. y la Sra. Schneider. No nos dejan otra opción que manifestarnos", contó agobiada Gabriela Zaratti, una de las trabajadoras.

Seguidamente y con respecto a la situación laboral en la que se encontraban, detalló: "algunas no están blanqueadas como corresponde ni tampoco hay aportes como corresponde. A esto se le suma no poder cobrar la ayuda de Gobierno, las que estamos en negro ni siquiera hemos sido atendidas por los dueños. Siempre trabajamos haciendo doble turno, de lunes a lunes, con un franco semanal sin pagar, sin vacaciones, sin aguinaldo. Ahora que necesitamos de ellos nos abandonaron. Ella está trabajando, tiene otro negocio, una panadería y funciona de manera cotidiana".

No tiene intención de pagar, no es que no tengan los medios