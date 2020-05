Confirmado: aprobaron las salidas recreativas de este fin de semana en Olavarría

La prueba piloto que recibió el visto bueno de Provincia contempla salidas recreativas de horario reducido y de no más de 60 minutos. El intendente confirmó la novedad y apeló a "la responsabilidad de cada vecino".

Al inicio de la tarde de este viernes, el intendente Ezequiel Galli confirmó -mediante sus redes sociales- que la provincia habilitó las salidas recreativas para este fin de semana en Olavarría.

Recibí la confirmación del Jefe de Gabinete de la Pcia. @Carli_Bianco de que las salidas recreativas de este finde serán aprobadas. Un gran desafío para todos, apelamos a la responsabilidad de cada vecino! — Ezequiel Galli (@ezequielgalli) May 15, 2020

La prueba piloto comprende varas condiciones a tener en cuenta por la ciudadanía siempre poniendo el foco en el cuidado de la salud y con protocolos indispensables para evitar la propagación del Covid-19 en nuestra ciudad.

Los "paseos" no deben durar más 60 minutos y podrán realizarse hasta 500 metros de distancia del domicilio de cada uno de los vecinos. Todo esto en un horario reducido de entre la 10 y 16 horas. Las personas que conforman los grupos de riesgo están exentas a esta medida.

Tal cual informó anteriormente el jefe comunal con respecto a las medidas sanitarias: “No se podrá utilizar el transporte público o vehicular; No se podrán realizar aglomeraciones o reuniones; No se podrán usar bancos o juegos de plaza y/o similar; Se deberá mantener un distanciamiento físico no menor a dos metros, salvo en el caso de niños/as menores a 12 años que deberán estar acompañados de un mayor”.

Tampoco se podrá utilizar de equipo de mate o de los bebederos instalados en los parques municipales, y sí se permitirá la posibilidad de llevar botellas con líquidos hidratantes, una por persona, que no se podrá compartir.

En caso de no cumplir todos estos requerimientos, el avance retrocederá.