Autoridades y referentes del automovilismo se reunieron ante la preocupación

Protocolos, alternativas, la búsqueda de soluciones como comenzar con pruebas, y todas cuestiones que se plantearon en una reunión donde el común denominador fue uno sólo: la situación económica.



El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado el 20 de marzo de 2020, y que según DNU 297/2020 se extendió hasta el 24 de mayo, profundizó la crisis económica en todos los sectores, y el automovilismo no está ajeno a esta realidad.



En este sentido, y por iniciativa del Automóvil Moto Club Olavarría, se reunieron en el salón del Club Mariano Moreno Gustavo Tolosa y Juan Traversa, por el AMCO; Ricardo “Tito” Franke representando a la Federación Nº3 del Sudeste; Mario Latorre por Asociación Argentina de Volantes; Diego Tartuferi y Roberto Gisler en representación de la Asociación de Pilotos Promocional del Sudeste; Paulo Roldan y Eduardo Collodoro por la Asociación de Pilotos y Propietarios del Karting de Olavarría; Gimena Fernández por el Turismo Sport del Sudeste, y los preparadores Daniel Crevatin , Juan José Cassou y Fernando Occhi.



Está claro que para muchos de los que practican este deporte puede resultar un hobby, pero para muchos otros es un medio de vida; talleres que construyen autos de carrera, preparadores, motoristas, chasistas, pintores, y tantos otros rubros. La preocupación se extiende también a los clubes que organizan carreras, que ven que el 2020 se va a ir sin poder organizar ni una sola competencia.



“Se elaboró un protocolo entre el Amco, APPS, APPKO y TSS para ser presentado para poder hacer pruebas. No se pueden realizar pruebas comunitarias, van a ser pruebas que va a organizar el Club y se deben respetar una serie de medidas que establece el protocolo. Con un auto cada 30 metros en el playón de boxes y todas las medidas de seguridad. La idea sería que sean más económicas, el Club cobraría algo simbólico y la médica. Si el Intendente lo autoriza a partir de Octubre se podría comenzar con las pruebas; el auto, el piloto y sólo dos mecánicos”, contó Diego Tartuferi que estima que regiría este medida hasta el 31 de Diciembre, y que con gran optimismo augura que para Enero de 2021 se normalice la situación y puedan dar inicio a los torneos en Febrero.

Ricardo Franke es uno de los grandes referentes del automovilismo regional y en dialogo con este medio también expuso la realidad del automovilismo zonal. “Es buena la reunión para mantener activo a todos los actores del automovilismo, la idea es arrancar con pruebas, pero va a ser difícil que este año tengamos automovilismo, hay una situación económica que preocupa mucho”.



Paulo Rolda, presidente de APPKO, también brindó su conclusión respecto a la reunión. “Es importante mantener la unión del automovilismo local, y demostrar que estamos activos. En nuestro lugar lo veo complicado porque poner en condiciones el kartódromo del Amco requiere de un costo que con la cantidad de karting que podrían probar respetando el protocolo no lo podes cubrir. Mi visión particular es que va a ser difícil que podamos correr este año, ojalá que no pase porque hay mucha gente que labura de esto, que se gana su mango con esto. Pero es difícil en caso de poder comenzar en septiembre u octubre poder completar los calendarios, más teniendo en cuenta cómo van a quedar todos económicamente después de esto”.



Dos referentes del automovilismo zonal y también con actividad a nivel nacional en el Turismo Pista son Daniel Crevatín y Juan José Cassou; ambos participaron de la reunión y brindaron su opinión.



“Imposible hacer algo este año, sólo se pidió permiso para hacer pruebas en octubre, más allá de la situación económica siempre tenés algún piloto que quiere probar. Hay que ver qué pasa, todo depende de cómo siga esto”, analizó el piloto preparador de Sierra Chica.



Por su parte, “Juanjo” Cassou aseguró que ve muy complicada la situación. “La reunión fue como para comenzar con pruebas, es muy difícil que se reanude la actividad; entiendo que el Intendente tiene preocupaciones mucho más importantes para él, pero para nosotros es importante esto porque vivimos muchas familias de esto”.



Es importante separar la realidad del automovilismo Nacional del Zonal. En principio porque la ACTC tiene línea directa con el Gobierno Nacional y ya iniciaron charlas tendientes a la reanudación de la actividad sin público, y un celoso protocolo con medidas de bioseguridad para reanudar en Julio de este año con el torneo del Turismo Carretera. Si bien Olavarría suena como alternativa, se deberá analizar si se autoriza el arribo a la Ciudad, y en ese caso cuáles serían las medidas concretas, algo que también se trató en la reunión, considerando que también puedan ser aprobadas las pruebas a nivel nacional.