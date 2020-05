El Municipio envió un protocolo para realizar una “prueba piloto” de salidas recreativas

Así lo confirmó el Intendente en redes sociales este miércoles. Sería solamente los fines de semana, de 10 a 16, con una duración máxima de 60 minutos. Se podrá extender hasta 500 metros de distancia del domicilio y “no se podrán realizar aglomeraciones o reuniones”. Cómo es el protocolo enviado a la Provincia. Los grupos de riesgo no podrán salir.

En la noche de este miércoles, el intendente municipal Ezequiel Galli confirmó que enviaron un protocolo sanitario a Provincia que habilitaría, en caso de que se apruebe, una “prueba piloto” para salidas recreativas este fin de semana. Las salidas serían solamente el fin de semana, en horario reducido, y con una duración máxima de 60 minutos.

Según indicó en sus cuentas de redes sociales, buscará la autorización de la Provincia que permitiría, este sábado y domingo próximo entre las 10 y las 16 horas, salidas recreativas de 60 minutos hasta 500 metros de distancia del domicilio de cada uno de los vecinos.

Además, enumeró varios puntos que deberán respetarse a rajatabla en torno a los cuidados sanitarios: “No se podrá utilizar el transporte público o vehicular; No se podrán realizar aglomeraciones o reuniones; No se podrán usar bancos o juegos de plaza y/o similar; Se deberá mantener un distanciamiento físico no menor a dos metros, salvo en el caso de niños/as menores a 12 años que deberán estar acompañados de un mayor” son las primeras mencionadas.

Se mantiene, en tanto, la obligatoriedad del uso de barbijos caseros o tapabocas.

Otro de los puntos “prohibidos” por protocolo es la utilización de equipo de mate o de los bebederos instalados en los parques municipales, y sí se permitirá la posibilidad de llevar botellas con líquidos hidratantes, una por persona, que no se podrá compartir.

En este sentido, el jefe comunal señaló que “debemos seguir cuidando la salud de los olavarrienses”, y excluyó de las salidas recreativas a “las personas mayores de 65 años, embarazadas o aquellas que se encuentren dentro de los grupos de riesgo (que padezcan enfermedades respiratorias, cardíacas, diabetes, entre otras)”.

“Si tenemos la autorización del Gobierno de la Provincia, apelamos a la responsabilidad de todos los olavarrienses en el cumplimiento de las medidas, porque si la prueba piloto no sale bien, deberemos dar marcha atrás” finalizó el jefe comunal.