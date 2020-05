Alberto Fernández: “Estamos intentando cuidar a la gente”

El pasado lunes por la noche, Alberto Fernández brindó una entrevista en un medio de televisión nacional, en relación a la situación que se vive en el país.

En primer lugar, cuestionó a un sector de la oposición que se expresa con “ligereza y liviandad” sobre las medidas emitidas por el Gobierno. “Destruyó la economía sin ningún virus” señaló en referencia a Juntos por el Cambio.

Por otra parte, se refirió también a la deuda que enfrenta el gobierno actual con el Fondo Monetario Internacional, detalló que “fue lo que ellos armaron, con un sistema que permitía que los dólares entren y se fuguen con una facilidad enorme”.

A uno lo llaman Stalin porque le dice a la gente que se quede en su casa. Estamos intentando cuidar a la gente, porque en el área metropolitana tenemos el foco más grave de la infección

Fernández admitió que, en lugar de estar defendiendo una pandemia, “quisiera estar discutiendo otras cosas como la reforma judicial, el Consejo Económico y Social y la ley del aborto”. “Este es el momento que uno no desea” expresó.

Pero, no fueron solo críticas. El mandatario comentó que “sería un ingrato” si dijera que Horacio Rodríguez Larreta tuvo una “actitud inadecuada” en el tiempo que la pandemia llegó al país.

Por último, explicó que la aplicación CuidAR “dice si acepta o no la geolocalización, si uno pone no, no existe. Es una app que hicieron técnicos argentinos, ayudaron empresas de tecnología Argentina gratuitamente. En todo el mundo hay apps de este tipo”.