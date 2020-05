Coronavirus: “A nosotras nos arrasa con todo”

Victoria Alonso tiene 41 años y es referente del colectivo travesti trans de Azul. La voz llegó pausada desde el otro lado del teléfono: “Siento la tensión en el cuerpo”, dijo y relató una vez más y para quien quiera escuchar la situación que ella y muchas de sus compañeras atraviesan en medio de la pandemia por el coronavirus.

La lucha no es nueva, los reclamos son históricos. El COVID-19 agudizó realidades que ya eran crudas y ahora son insostenibles. “Nosotras tenemos la gran desventaja de que ya venimos con todo tipo de problemas. Eso no es novedad pero hoy de repente, esta situación nos complicó mucho más”, señaló Victoria.

El colectivo trans y travesti siempre sufrió (salvo contadas excepciones) la imposibilidad de acceso al trabajo y a derechos básicos. Obligadas a sobrevivir, Victoria señaló que “las chicas que son trabajadoras sexuales viven con la plata que hacen día a día. Esas chicas hoy están en crisis, no importa si cobran una pensión, con una pensión de 9 mil pesos no solventás ningún tipo de gasto económico”.

Victoria sintió que tenía que hacer algo, que “si no me ponía al frente, íbamos a estar cada una en su casa llorando o reclamando individualmente”. Ahora están conectadas: “somos 12 por el momento y vamos incorporando a la que se quiera sumar. Somos novatas totales y estamos empezando a reencontrarnos después de muchos años que no nos veíamos. Nos estamos escuchando y comenzando a organizarnos”.

De este encuentro surgió la posibilidad de realizar una colecta de alimentos y productos de limpieza e higiene personal. La iniciativa no termina ahí. “Voy por todo”, señaló Victoria con el mismo tono pausado del principio de la entrevista.

“Nosotras tenemos ayuda de alimentos, pero el problema es el económico. Se nos complica como a todo el mundo, pero a nosotras nos arrasa con todo. Necesitamos una respuesta de la parte económica”, sintetizó.

#CupoLaboralTrans

Uno de los principales reclamos del colectivo es la implementación de la ley 14.783 de cupo laboral trans de la provincia de Buenos Aires, recientemente reglamentada. Victoria está desocupada, desde hace 9 años cobra un plan social que pasó por varios nombres: Argentina Trabaja, Hacemos Futuro y ahora Potenciar Trabajo.

“Todo el tiempo pido por el cupo laboral, es lo que se necesita urgente”, indicó y describió en su realidad, la situación cotidiana de muchas compañeras: “En mi caso lo necesito urgente, yo ni siquiera trabajo en la prostitución. Cobro $8.500 de un plan social, de eso pago un alquiler de $6.500, más los impuestos, más los gastos normales de cualquier persona”.

“El reclamo del cupo laboral lo hago desde que se aprobó la ley, desde que tengo todos los requisitos que se necesitan para reclamar un puesto de trabajo. Me puse al frente del reclamo y a partir de la cuarentena obligatoria me importó mucho saber cómo estaban mis compañeras, que necesitaban”, contó.

“Quiero tener el lugar para representar a mis compañeras. Voy a ir por todo”, aseguró. Hay Victoria para rato.

En el camino de tejer redes, señaló la importancia de estar conectadas, de prestarse a la escucha y de buscar una voz propia y representativa. “Nosotras no tenemos llegada a la política, no tenemos quién nos represente en ningún lugar del Municipio. Con las únicas personas que tengo más contacto es con el bloque Todos de Azul, que me están ayudando a reclamar el cupo laboral trans”, concluyó Victoria.

Colectrans Azul

Los vecinos y vecinas de Azul que quieran colaborar pueden entregar las donaciones en: Guamini 512 (por la zona del parque), Las Flores 640 (por la zona de la costanera), Rivadavia entre calle 4 y 5 (Barrio Carus edificio 3 - 1ero A).

También se pueden comunicar por Facebook a Colectrans Azul o al número 2281 591111.