“El que quiere hacer plata no se dedique a la política”

En una entrevista televisiva en la tarde de este miércoles, el presidente Alberto Fernández opinó sobre la compra con sobreprecios del Estado en alimentos y dejó en claro que es una situación que “no puede pasar más”. Incluso, citó a Pepe Mujica y también detalló algunas cuestiones referidas a la extensión de la cuarentena.

Dijo, de forma contundente, que “nosotros no somos ladrones, ni corruptos” y que “eso que pasó no puede pasar nunca más”. “Si alguien lo hizo adrede, en esto seré implacable”, indicó. Y reiteró la idea: “La política no es para hacer plata”.

Además, se refirió a la extensión de la cuarentena por el coronavirus y destacó que “en la Capital y en el conurbano hay que preparase para seguir” porque “estamos muy lejos de la meta”.

“Como sociedad estamos haciendo las cosas bien. Los gobernadores están todos codo a codo peleando a la par de uno, con un compromiso enorme de todos y cada uno”, aseguró. Y destacó el trabajo realizado con el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y con intendentes de la oposición.

En cuanto a modificaciones del aislamiento, sostuvo que está dialogando con los gobernadores y que “algunas cositas a ver si pueden hacerse, sobre todo en el interior”, aunque aclaró que todo será de acuerdo a la opinión de los infectólogos.

“Yo voy a estar para salvar todas las vidas posibles. Sé que la inmensa mayoría de los argentinos piensa como yo. Todo lo que sea necesario extender lo vamos a seguir haciendo. Hay que terminar con la cultura del descarte”, sostuvo. Y rescató: “La Argentina tiene mucha más gente valiosa que la no que no lo es. Tenemos una gran sociedad”.