Un año atrás, cuando Pamela Veneciano emprendió su viaje por el continente americano no se imaginó esta realidad. Varada en México espera novedades para poder regresar al país porque además del avance paulatino del virus que ya afecta a 2000 personas se vence su permiso de habitar el país.

Olavarriense desde Cancún: “Aerolíneas Argentinas está jugando con la gente, no son vuelos de repatriación”

Pamela Veneciano nació en Olavarría, hace años ya no vive en la ciudad, primero por razones de estudio y laborales y porque desde el 20 de marzo del 2019 recorre el continente americano sumando anécdotas, bellos paisajes a sus memorias y una situación poco agradable como no encontrar respuesta del Consulado Argentino ante el avance del coronavirus en el mundo y la cancelación del vuelo que la traería a casa.

Este lunes, Aerolíneas Argentinas llegará a Ezeiza a las 19:10 con menos de 300 pasajeros dando inicio a la segunda “fase de viajes especiales" tras el cierre de fronteras dispuesto por el presidente Alberto Fernández, “pero ese vuelo no es de repatriación, es un vuelo que se puso a la venta desde Aerolíneas y donde fue casi imposible conseguir el pasaje” dice Pamela encerrada en un departamento de Cancún a la espera de alguna respuesta por parte del gobierno argentino.

“Es un desastre. Aerolíneas Argentinas esta jugando con la desesperación de la gente y la obligan a comprar pasajes” dice enojada en compañía de su pareja y otros dos argentinos y luego explica: “Nos engañaron bastante porque en teoría si tenías algún vuelo cancelado te endosan los pasajes para viajar, pero no pasa eso ni te dan reembolso, osea que si te querés ir tener que poder pagarlo y han pedido como $150.000”.

“La gente compro desesperada por querer irse, se endeudó mucho, han explotado las tarjetas de crédito. Nosotras tenemos un vuelo cancelado”

La odisea de la olavarriense comenzó a principios del mes de marzo y transcurrido casi un mes “no nos han dado ninguna respuesta desde el Consulado, llenamos unas planillas que no sirven para nada”. Con un vuelo cancelado para el 23 de marzo pasado, Pamela se dirigió a las autoridades pero “cuando me avisan el 20 de marzo que se canceló el viaje, voy a la oficina y estaba cerrada, tenía un cartel y las personas encargadas habían regresado a Argentina”.

“La única respuesta que tuvimos, fue la reprogramación del vuelo desde la aerolínea para el 23 de abril, pero obviamente sujeto a las consecuencias de ese momento, rogando que abran las fronteras” dice quien emprendió el viaje desde Argentina “como mochilera en marzo del 2019 y recorrimos países como Perú, Colombia y Ecuador”.

“Para hacer este viaje que lo empezamos en 2019, vendimos lo que teníamos y vinimos con todos nuestros ahorros y con lo último que teníamos sacamos los pasajes. Después llegó la pandemia”

Resguardada en un departamento en la rivera maya hasta el 14 de abril próximo con su pareja oriunda de San Martín de Los Andes y dos jóvenes de Capital Federal “salimos solo a hacer las compras, porque acá recién se está sintiendo y no hay una cuarentena obligatoria, sino que está sugerida pero se nota que mucha gente ya no sale”.

Párrafo aparte de la olavarriense para un grupo de autoconvocados que está ayudando “con donaciones de entidades mexicanas a la gente que no tiene ni siquiera donde dormir y ya no tienen dinero” dice y agrega que en México serán alrededor de 2000 personas que se quedaron varados.

Sin respuestas del Consulado Argentino, sin 600 dólares para comprar un nuevo boleto por Aerolíneas Argentina y a la espera que se abran las fronteras para fines de abril, Pamela Veneciano y su compañera quieren “volver a casa, porque además no tenemos respaldo medico, y somos los últimos que van a atender si nos pasa algo”.