Amenazaron a Carolina Píparo: “Qué pensaron que iban a hacer? ¿Llamar a la abuela?”

La diputada de Juntos por el Cambio, Carolina Píparo, denunció a través de sus redes sociales que el asesino de su hijo le escribió a través de Facebook para amenazarla.

El hombre le escribió luego de que la Justicia autorizara el uso de teléfonos celulares en cárceles bonaerenses por la emergencia sanitaria del coronavirus .

Píparo publicó un tweet con tres capturas de pantalla , en el que describió: "Esto me escribe el hombre que asesinó a mi hijo el día que liberan el uso de celulares y redes. Que pensaron que iban a hacer? Llamar a la abuela?", y luego explicó: "No alcanza con Foucault, Zaffaroni y con creer que son víctimas del sistema y bla, hay que sentarse a estudiar criminalística, analizar seriamente cada medida. Yo puedo poner esto y me pueden leer varios pero habrá miles de víctimas hostigadas que no tienen ni eso. Háganse cargo!".

Esto me escribe el hombre que asesinó a mi hijo el día que liberan el uso de celulares y redes. Que pensaron que iban a hacer? Llamar a la abuela? pic.twitter.com/NU3hdVwOKG — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) April 5, 2020

No alcanza con Foucault, Zaffaroni y con creer que son víctimas del sistema y bla, hay que sentarse a estudiar criminalística, analizar seriamente cada medida. Yo puedo poner esto y me pueden leer varios pero habrá miles de víctimas hostigadas que no tienen ni eso. Háganse cargo! — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) April 5, 2020

Según se observa en las imágenes, el hombre le escribió diversos mensajes como: "De mí tampoco te olvides, Carlos Moreno", "El mismo que te disparó, Carolina Píparo, basura de mujer" y "Acá adentro, mejor que nunca, unidad 34".