“Cuando se empiecen a habilitar nuevos rubros será un doble desafío”

En el marco de la pandemia por el coronavirus, la incertidumbre de los comerciantes y el inicio de la reapertura de la actividad económica, el secretario de Desarrollo Económico municipal, Julio Valetutto, dialogó con Infoeme y adelantó que habría nuevos comercios exceptuados, en principio, la semana que viene. Habló de protocolos especiales y el trabajo con controles y demás. La clave, estará en respetar al otro en la calle.

En primera instancia, aclaró que los 9 puntos del decreto de Kicillof ya se encuentran habilitados y funcionando tal como la Provincia lo indicó. “La nueva etapa que viene que agregaron en la normativa (puntos 10 y 11) es empezar a regular para habilitar las actividades de exportación y procesos industriales específicos”. Para ello, “tenemos que armar el protocolo y el petitorio en la reunión local del comité de crisis, elevarlo a Provincia y allí obtener su autorización”.

Allí señaló que se evaluarán todos los casos, “desde una industria del Parque Industrial, o fuera, o el sector comercial, o las peluquerías. Todo viene en esta etapa”. Pero aclaró que “las industriales necesitan hacer una presentación especial dado este decreto”.

El protocolo especial, como alguno de los datos, debe especificar cuántos empleados pueden trabajar, cómo llegan al trabajo, en qué medios de transporte, cuál es la dotación mínima, qué medidas sanitarias tienen, cómo fiscaliza el Municipio dichas medidas sanitarias, “para asegurar que se está encima y se cuidan los procesos necesarios para fabricar tal o cual cosa, proveer a ferretería, o servicios esenciales actuales”.

Justamente, y con respecto a los controles del Municipio en los comercios habilitados, Valetutto señaló que “la idea no es castigar, pero se debe controlar que todo se haga de manera responsable. Ya es un desafío ahora, cuando se empiecen a habilitar los rubros a partir de la semana que viene o cuando suceda, será un doble desafío”. Hizo hincapié, en tanto, en los vecinos: “será un desafío también que todos seamos responsables, que trabajemos con cuidado, no perdamos de vista que el problema no está más o que ya pasó el coronavirus, porque no hay nuevos casos. Esto recién está arrancando, el invierno recién está comenzando, no nos tenemos que contagiar, tenemos que cuidarnos”.

Valoró, en este sentido, el rol del personal de Salud y Seguridad que “tienen mucha gente en la calle arriesgándose a contagiarse y tenemos que sostener los servicios de buena calidad, ni que hablar la Recolección de Residuos, el mantenimiento de servicios públicos que hacen que nos mantengamos en nuestras casas”.

Con respecto a las ventas online y servicios que aparecieron “de urgencia” para paliar un poco la situación de algunos rubros, el funcionario señaló que “algunas cosas que se han hecho han sido de un poco de ayuda. Obviamente es un granito de arena que no soluciona el tema de fondo pero alguna venta se han podido hacer, algunas iniciativas privadas han funcionado para pagos, transacciones, venta online”.

Por parte del Municipio, “venta online y venta futura están avanzando, hay 100 anotados que estarán en línea en poquito tiempo. Son paliativos para algo que de fondo es mucho más grave pero que la devolución ha sido buena”. Justamente, una de las “enseñanzas de la pandemia” es que “lo que veníamos planteando de Olavarría Digital y Abierta, Movilidad sustentable, un montón de tendencias que no parecían urgentes, ahora vemos que son importantes, en situaciones como estas necesitamos comunicarnos, vender online, tener una buena logística de distribución”.

Confirmó que este viernes habrá una importante reunión con instituciones económicas de la ciudad y funcionarios provinciales “para hablar un poco de la situación general y de la agilidad para avanzar con esos temas”.

Como reflexión final, indicó que “entendemos la situación, que es grave, de a poco Olavarría como todo el país empezará a normalizarse y recuperar el movimiento. Pero tiene que ser cuidando la vida, estando todos juntos y siendo conscientes de que la salud es lo más importante”.