“Si no tenemos testigos no podemos hacer nada”

Un voraz incendio registrado días atrás en un terrero se propagó y destruyó un taller de aberturas de aluminio ubicado en calle Sargento Cabral al 4200 en el barrio Luján.

Su propietario, Lucas López, se comunicó este miércoles con Infoeme para pedir la colaboración de los vecinos en la búsqueda de testigos del hecho: “El perito vino y sabemos dónde se inició el fuego que fue en un terrero lindero al galpón mío. Lo que no se sabe es quien lo prendió” sostuvo.

En este sentido, expresó: “necesito que me den una mano porque perdí el 70% del taller. Quedé en la ruina total por una negligencia de alguien que prendió fuego por quemar cuatro hojas” dijo.

Luego profundizó en las lamentables consecuencias que ocasionó el incendio: “Perdí treinta años de mi vida. Se me quemó todo el material para hacer trabajo, estoy sin trabajar, con deudas, estoy en una situación desesperante. Con el 30% que me quedó no hago nada. Lo que no se quemó por fuego fue por calor y el lunes cuando llovió no se salvó ni el techo” lamentó.

Quien pueda colaborar con alguna información sobre el hecho puede comunicarse con Lucas López al 2284 583942.