El fútbol definió su futuro: suspensión total para todas las categorías

Desde la Copa de la Superliga hasta el Torneo Federal A fueron dados por finalizados por la Asociación del Fútbol Argentino, si bien el comunicado aparece bajo el título “suspensión de todos los campeonatos oficiales de la Asociación” no tiene en cuenta al Torneo Regional Amateur, situación que derivó en una aclaración posterior por parte del Consejo Federal.



La AFA dio por terminadas “todas las competencias del fútbol federado que hasta esa fecha se venían desarrollando” y deja en claro que la decisión se toma ya que hay una imposibilidad de establecer una fecha de reinicio.



El comunicado publicado a última hora del lunes pasado incluye la Superliga, la Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C, Primera D, Federal A y los campeonatos de fútbol femenino sin embargo en ninguno de los 11 puntos que se detallan hace mención al Torneo Regional Amateur que se encuentra coordinado por el Consejo Federal del ente.



Además del anuncio de la suspensión de la competencia, la entidad presidida por Claudio Tapia declara como indispensable al público para el desarrollo normal del espectáculo y también elimina los descensos durante dos años dejando en claro que los ascensos sí se realizarán y que su forma de disputa dependerá de las instrucciones del Gobierno Nacional.

#Institucional Resoluciones de la Asociación del Fútbol Argentino sobre sus campeonatos oficiales.



📝 https://t.co/G1mpT48Upy pic.twitter.com/IqeJbIoqhS — AFA (@afa) April 28, 2020



Entre otros puntos también se establece cómo será la forma de clasificación a las instancias internacionales pero en ninguna de sus cinco hojas de extensión hace alusión al Torneo Regional Amateur que se encontraba disputando la segunda ronda y contaba con la participación de 98 equipos, ni tampoco da explicación alguna sobre Juveniles, Infantiles, Futsal y Fútbol Playa.



Luego del decreto publicado desde AFA con la firma del presidente, el Consejo Federal al mando de Pablo Toviggino aclaró que el Torneo Regional Amateur seguirá los mismos lineamientos que todo el fútbol argentino: la temporada que iba hasta Junio se dará por finalizada pero los ascensos se definirán en la cancha dando a entender que los equipos participantes disputarán un nuevo certamen que buscará definir los ascensos mencionados al Torneo Federal A.



Si bien no se aclaró una fecha de inicio de la continuidad del Torneo Regional Amateur, Racing sabe que no jugará en lo que resta del primer semestre del año y que el ascenso puesto en juego para la Zona Sur se definirá más cerca del final del 2020 y no a principio de junio como estaba estipulado.