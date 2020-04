Judiciales firmaron un convenio para realizar teletrabajo

Este lunes, la Asociación Judicial Bonaerense emitió un comunicado anunciando la firma de un convenio para empleados, empleadas, funcionarios y funcionarias del Poder Judicial.

Según informaron, se trata de establecer el carácter excepcional de la incorporación del teletrabajo, por un plazo limitado al contexto de la emergencia. A su vez, señalaron que “se sostiene la exigencia a la Suprema Corte de mantener el asueto con suspensión de términos”.

En este sentido, Pablo Abramovich señaló que “el teletrabajo es una opción y no una obligación y tenemos que hacer valer este derecho. Esto es muy importante porque no todos y todas están en condiciones de realizarlo: quienes están al cuidado de otras personas, no poseen equipamiento adecuado o viven en zonas con problemas de conexión a internet” y agregó que desde el sindicato recomendaron que “si no tienen las condiciones para poder desarrollar la tarea, no realicen la solicitud de credencial”.

El acuerdo alcanza a la totalidad del ámbito de representación de la AJB, compuesta empleados, empleadas, funcionarios y funcionarias hasta el cargo de Secretario de cualquier nivel, que no requiera acuerdo del Senado.

Por último, recordaron que la regulación consagra “el carácter voluntario y revocable de esta modalidad laboral, por lo que sólo quienes cuenten con las condiciones adecuadas en su domicilio y grupo familiar podrán manifestar expresamente su voluntad de incorporarse al sistema mediante la solicitud de la credencial de acceso al teletrabajo”.