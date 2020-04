Olavarriense en un crucero: “Acá no se transmite el virus porque no está”

Emilio Palazzolo tiene 25 años, y lleva varios trabajando como bajista en cruceros que recorren diversas partes del mundo.

Hoy en día, el músico local pasa la incertidumbre mundial del avance de la pandemia desde arriba de un barco, ya que el comienzo de los aislamientos lo agarró en pleno viaje de trabajo.

En diálogo con Infoeme, contó que “dos semanas antes de que se declarara la cuarentena en Argentina ya se había declarado en los barcos. En la compañía donde trabajo se detuvo todo y se bajaron a los pasajeros y quedó solamente la tripulación” y agregó “desde ahí no volvimos a los puertos, estamos en el mar. En mi caso estoy en entre las Bahamas y Miami”.

“La ventaja de esto es que, al estar asilados del mundo exterior, es uno de los lugares más seguros del mundo para estar hoy en día, porque no tenemos contacto con el virus” continuó contando Emilio, pero siempre reparando en que “aun así se tomaron medidas de seguridad muy altas, nos mudaron a todos a cabinas individuales, nos dieron un barbijo y nos tenemos que quedar todo el día en el cuarto, y solo salemos para comer con barbijo y respetando los dos metros de distancia, y son totalmente rigurosos con eso”.

La aclaración y las medidas tomadas por el crucero tienen, claramente, una explicación más allá de la situación inusual que viven: “Si bien nosotros no nos bajamos en ningún puerto, cada dos semanas vamos a Miami a provisionarnos de combustible y de alimentos para la tripulación. Entonces por las dudas nos hacen seguir estas medidas, y está funcionando”.

Yo estoy en un barco donde no hay ninguna persona enferma, estamos ayudando a limpiar e higienizar el barco. Como soy músico no estoy tocando porque sería aglomerar gente, pero si ayudamos a limpiar

Emilio, como todos, ocupa sus días en realizar diversas tareas que lo puedan distraer del aislamiento, y haga más ameno el paso del tiempo que, ya sabemos, todavía es incierto en la mayoría del mundo. “Estoy viviendo la cuarentena como cualquier otra persona, guardado y tratando de entretenerme. No puedo decir que la estoy pasando mal, pero tampoco que la estoy pasando mejor que cualquier otra persona en la casa. Es más o menos lo mismo” señaló.

Fue alarmante cuando todo empezó a pasar porque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar así

Si bien las decisiones van mutando día a día con el avance y las nuevas noticias que se conocen sobre el virus, el músico local detalló que en la empresa donde trabaja “ahora tienen pensado que, si la evolución es positiva, empezar a trabajar nuevamente a fin de año. Pero primero la tarea está en repatriar a los tripulantes, que son un estimado de 1300 por barco, en 18 barcos que tiene la empresa. Uno generalmente vuela a su casa, pero como no se puede están pensando en organizar las nacionalidades por distintos barcos y llevarlos en barco”.

Su tranquilidad es notoria ante la situación, es por ello que con seguridad repite que “el virus no se transmite en el crucero porque no está en el crucero”, pero agrega que de todas maneras el personal del barco “me chequea dos veces por día la temperatura, son muy rigurosos si te ven tosiendo, tenes que andar con barbijo. Está todo muy controlado”.

Por último, Emilio hizo hincapié en la cuestión social y en la empatía que se está viendo en muchos lugares del mundo. Eso no escapa a la tripulación en la que le toca participar hoy en día, es por ello que concluyó en que “más allá de todo el asunto, la energía arriba del barco es muy positiva porque, si bien no nos vemos por mucho tiempo por día, ayuda mucho el poder sociabilizar y charlar un rato, le saca una sonrisa a uno. En general la energía de la gente es muy linda, les ponemos mucha onda para poder combatir las noticias que nos llegan todo el tiempo desde el exterior”.