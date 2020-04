El subsecretario de Transporte bonaerense Alejo Supply, habló este viernes con Infoeme y trazó un completo panorama respecto a las actividades centrales del transporte público y el abastecimiento para cada una de las ciudades bonaerenses.

Uno de los temas más complejos, sin dudas, es la situación en torno a la posibilidad o no de circulación de taxis y remises, que ha dado lugar de diferentes interpretaciones por parte de autoridades y actores políticos y sociales.

Consultado específicamente sobre si los remises son considerados un servicio público o una actividad privada, el funcionario se excusó: “No voy a responder porque hay un bache legal respecto a los remises y esas respuestas las tiene que dar el Intendente y no quiero entrometerme en las cuestiones del Municipio. Quedaría desprolijo y se podría prestar a una mala intención” sostuvo.

Pero si fue claro en la distinción entre actividades de transporte que son injerencia directa de la subsecretaría y aquellas que dependen de otros estamentos y a las que les ofrecieron una serie de recomendaciones (como en el caso de localidades donde funcionan taxis y remises ) : “Vamos a hacer recomendaciones pero hay cosas que dependen de los municipios . En el caso de los taxis las licencias las da la propia municipalidad, son medidas que tienen que tomar cada uno de los intendentes viendo los beneficios y las contras de que circulen o no los remises y los taxis. Entendamos que la gente no tiene que estar circulando pero hay un sector minoritario que lo hace y necesita movilizarse. Cada localidad entiende su realidad y la escala que le tiene que dar ese servicio y los municipios tendrán que entender qué cantidad o cómo funcionan cada uno de esos actores” señaló.

Hacemos recomendaciones porque entendemos que aquellos municipios que tengan en funcionamiento a los taxis y los remises es la provincia le tiene que indicar las condiciones mínimas para el funcionamiento

Consultado sobre si conocía alguna experiencia, Alejo Supply citó el ejemplo de Carlos Casares: “estuvimos recientemente y el intendente ahí tomó algunas medidas. Hace funcionar al remís, no nos olvidemos que es otra escala al lado de la ciudad de Olavarría, pero en el lugar donde se atiende hay una sola persona y el remisero está adentro del remís y un solo vehículo por X cantidad de horas, para que entre luego otro remisero al trabajo y todos tengan un mínimo de ingreso económico” comentó.

Por otra parte, para el caso de los rubros de incidencia directa de la Subsecretaría anunció: “hemos generado protocolos para cada uno de los transportes que tenemos bajo nuestra órbita y recomendaciones para los que tienen los municipios. Eso lo tiene el gobernador en carpeta y apenas decida publicarlo lo hará a través del decreto” sostuvo el subsecretario de Transporte de la Provincia, Alejo Supply.

En este sentido, adelantó que “estamos trabajando un nuevo protocolo de carga y descarga para el transporte de porte grande, el camión que llega a los puertos y lo hacemos con el ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia” señaló el funcionario azuleño.

A modo general, recordó que “el transporte público está declarado servicio esencial obviamente para poder hacer circular a la gente que es trabajadora esencial y el abastecimiento de cada una de las ciudades del país. Y en esa misma línea se trabaja en la provincia. Hemos tenido algunos inconvenientes puntuales como ha tenido cada sector pero en líneas generales se han trabajado bien” valoró.

Respecto a los micros, el subsecretario provincial indicó que “el transporte urbano está funcionando perfectamente con una circulación de días de semana en horario base, los micros de media a larga distancia- por ejemplo de Olavarría a Bahía Blanca- está cancelado a nivel país y provincia y el interurbano entre pequeñas localidades o ciudades muy próximas del conurbano está funcionando”.

Y también habló sobre la situación en torno a los subsidios y el paro de transporte que fue desactivado el jueves: “Era un paro nacional en el transporte urbano a nivel país y se desactivó y creo que tiene que ver con un desmanejo de la situación económica de parte de algunos actores del estado. En el caso de la provincia de Buenos Aires fue la única que no tuvo el paro, no únicamente porque se pagó, aunque algunos lo asociaban a eso, sino porque hay un entendimiento muy fuerte entre el gremio de la UTA, el gobernador Kicillof y quien le habla. Hemos trabajado no solo en lo económico, en las cuestiones sanitarias y en las cuestiones gremiales y eso ha hecho que no tengamos inconvenientes en la provincia. Puede haber alguna situación puntual con alguna empresa con algunas mañas que no quiere sacar los ahorros y no entienden que estamos pasando por una situación de una pandemia que la sufrimos todos y hay que hacer un esfuerzo mancomunado” aseguró.

Por último se refirió a las medidas de seguridad para los trabajadores del transporte: “Se agregan medidas que protegen en un 100% al chofer en cuanto a la relación con el pasajero, principalmente con los colectiveros que van conduciendo en una misma unidad sin cabinas separadas y que normalmente están en contacto con los pasajeros que suben y va a haber medidas para que eso no suceda” concluyó Alejo Supply.