Para descartar sospechas, Kicillof se realizó el test por COVID-19

El gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, se realizó en la mañana de este jueves un hisopado para determinar si tiene COVID-19, después de una recorrida por un Hospital del distrito de San Martín, lugar donde horas después se confirmaron 15 contagios entre el personal de salud.

Según explicaron en un comunicado desde la gobernación, “por recomendación del cuerpo médico y dada la responsabilidad social que implica su cargo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se realizó el test para diagnosticar Covid-19”.

Aclararon, también, que en la recorrida por la obra de este Hospital en San Martín, Kicillof “no mantuvo contacto estrecho con casos confirmados, ni presenta ningún síntoma”, pero señalaron que “se decidió la realización de dicho test para llevar tranquilidad a los y las bonarerenses, y para dar por finalizada la proliferación de especulaciones que, irresponsablemente, se desató alrededor de este tema”.

Dejaron en claro que ni bien se sepa el resultado, se dará a conocer públicamente.

Justamente, el propio Kicillof dejó contó que “el viernes estuve en el Hospital de San Martín inaugurando obras. No estuve en contacto estrecho con nadie que tuviera la enfermedad, sino con el director, y por eso el protocolo no establece aislamiento, pero hoy tengo una reunión en Olivos con el presidente y los gobernadores a la que no voy a asistir por un tema de responsabilidad”.

“No voy a exponer a quienes tienen altas responsabilidades a cualquier riesgo, de todas formas no corresponde por protocolo que me haga el hisopado, pero estoy hablando con los médicos para ver qué conviene, si recomiendan el hisopado me lo voy a hacer y a comunicar el resultado de manera inmediata”.

El gobernador sostuvo que “los contagios intrahospitalarios son una preocupación de todos”. Y amplió: “Lo que tenemos que hacer es usar todos los protocolos. En la PBA desde el lunes vamos a poner como obligatorio el tapa bocas y el tapa nariz. No queremos que la gente use los barbijos que son para los médicos”.