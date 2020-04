Este miércoles, miembros del cuerpo de delegados de los choferes olavarrienses se comunicaron con Infoeme para dar a conocer su situación. “Hoy es 15 y todavía no hemos cobrado” señalaron.

Choferes locales denuncian falta de pagos: “Hay compañeros que no tienen para darle de comer a los hijos”

Este miércoles, miembros de cuerpo de delegados de los choferes olavarrienses se comunicaron con Infoeme para denunciar la falta de pagos de sueldos.

“Hoy es 15 y todavía no hemos cobrado. Recién recibimos una nota de Fattap de que no se van a poder cumplir con los pagos, por lo menos en su totalidad” comenzaron contando su situación.

El momento social y económico que atraviesa el país no tiene muchas miradas positivas a futuro. En ese sentido, los colectiveros comentaron que “estamos analizando con todos los choferes la posibilidad de juntarnos todos los colectiveros e ir afuera de la Municipalidad” y agregaron “el mes pasado cobramos tarde también, y el subsidio había llegado a la Municipalidad”.

También, detallaron que la situación de alguna manera se veía venir, pero que no creyeron que iba a ser tan extrema. “Acá la empresa había avisado que los aumentos no los iba a poder pagar, pero todavía no han pagado ni el sueldo. Entendemos que hay un esfuerzo para mantener la planta de choferes, pero nuestros sueldos están subsidiados y la plata para pagar está” explicaron.

El cuerpo de delegados lamentó la situación que están viviendo. “Lamentablemente somos los últimos. A las empresas no les preocupan las situaciones nuestras, hay compañeros que no tiene que darle de comer a los chicos a la noche” concluyeron.