Ruta 205: una camioneta colisionó fuertemente contra una columna de alumbrado

El siniestro se produjo este sábado por la madrugada en la Ruta 205 a la altura del acceso a la Laguna de Lobos. En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos y se hizo presente una ambulancia del SAME.

Este sábado minutos después de las 6 se registró un siniestro en la Ruta 205 a la altura del acceso a la Laguna de Lobos. Una camioneta impactó contra una columna de alumbrado.

Se trata de una camioneta marca Honda CR-V que por motivos que se desconocen termina impactando violentamente contra un poste de alumbrado.

En el rodado viajaban tres personas mayores de edad.

Al lugar se dirigió una ambulancia del SAME pero los ocupantes de las camionetas no requirieron asistencia ya que no sufrieron lesiones.

Además se hicieron presentes Bomberos de Lobos y de Salvador María que realizaron diversas tareas sobre el asfalto y personal del Destacamento Laguna de Lobos que llevaron a cabo las tareas pertinentes.