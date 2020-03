De Bellis: “Me voy con sabor a poco”

La concejal por “Cuidemos Olavarría”, Victoria De Bellis, analizó el discurso de apertura de sesiones realizado por el intendente Ezequiel Galli. “No me llevo sorpresas porque ya desde el Presupuesto se podía deducir que no iba a ser un discurso con grandes anuncios” sostuvo.

En diálogo con los medios, señaló: “No me llevo sorpresas porque ya desde el Presupuesto se podía deducir que no iba a ser un discurso con grandes anuncios” sostuvo.

De Bellis se refirió a la posición del Ejecutivo “respecto a las políticas que se están implementando en la Emergencia porque parte de ello lo estamos trabajando en la Comisión de Género del Concejo y me parece que no alcanza con solo incorporar más personal. Lo que cuestionamos en aquel momento era la falta de trabajo en el territorio para poder detectar los casos y no actuar a demanda. En 2019 hubo una sola capacitación en la Ley Micaela y celebro que se esté trabajando en eso porque fueron puntos que ya venimos charlando desde la Comisión” dijo.

También se refirió a la posibilidad de un nuevo Servicio Territorial en el barrio Isaura. “Yo la semana pasada estuve trabajando en un proyecto que abordaba este concepto: que se acercara el Estado al barrio y que el edificio del ex matadero se pusiera en valor. No se dijo dónde se va a llevar a cabo pero por lo menos los barrios de ese sector parece que se verán beneficiados. No se anunció la creación de ningún otro servicio territorial. Se trabaja sobre lo que quedó en el 2015. Me parece que en ese aspecto tiene sabor a poco. No hay anuncios para pensar en un desarrollo genuino de la ciudad que es lo que permite generar trabajo” advirtió.

La concejal por el eseverrismo también afirmó que “quedó en la nada el tema de nocturnidad” y cuestionó la falta de programas propios del Municipio en materia de vivienda: “Me voy con un sabor a poco” concluyó.