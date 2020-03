Lo confirmó la Organización Mundial de la Salud que indicó que no es necesario el uso del barbijo en la vía pública. Además refutaron un estudio estadounidense que indicaba que el virus quedaba flotando hasta tres horas y media.

La OMS aseguró que no es necesario el uso de barbijo

La Organización Mundial de la Salud​ (OMS) aseguró que no es necesario el uso de mascarillas en la vía pública ya que el Covid-19 se transmite por gotitas de saliva proveniente de tos, estornudos o de la simple respiración de alguien que tiene el virus, pero no queda flotando en el aire.

Según el documento publicado en las últimas horas, el virus es pesado y no se dispersa más allá de un metro, por lo que el riesgo de contagio se da si no se mantiene una distancia mínima de seguridad mayor a esa distancia.

“La transmisión por gotitas se produce cuando una persona que se encuentra en estrecho contacto (menos de un metro) de otra que tiene síntomas respiratorios (como tos o estornudos) y entra así en riesgo de poner sus propias mucosas (boca y nariz) o sus ojos expuestos a sus gotitas respiratorias potencialmente infecciosas”, sostiene el documento. Por tal motivo, la principal recomendación de la OMS es extremar la higiene frecuente de manos, la limpieza y la desinfección ambiental.

Con el informe, la OMS salió a refutar un estudio reciente elaborado por científicos de los Institutos Nacionales de Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la Universidad de Princeton, publicado en The New England Journal of Medicine.

Allí, se aseguraba que el nuevo coronavirus podía aguantar suspendido en el aire hasta tres horas y media. También, que mantenía capacidad de contagio al quedar en superficies como el acero inoxidable o el plástico.

Sobre este estudio, la OMS, indicó que los aparatos utilizados para dichas pruebas, no reflejan las condiciones reales de la tos o el estornudo humano.